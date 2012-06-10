به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس از چندی پیش مذاکرات این باشگاه با عامر شفیع دروازهبان ثابت و با تجربه تیم ملی فوتبال اردن آغاز شد اما از آنجا که این دروازهبان 30 ساله یک فصل دیگر با باشگاه الوحدات اردن قرارداد دارد، باشگاه فولاد از طریق مدیر برنامه این بازیکن با مسئولان باشگاه اردنی وارد مذاکره شد که این مذاکرات همچنان ادامه دارد.
مذاکره باشگاه فولاد با این دروازهبان اردنی بازتاب زیادی در رسانههای عربی داشته که در این بین سایت الکوره نیز این خبر را درج کرده است. البته مسئولان باشگاه فولادخوزستان چند دروازهبان داخلی را نیز مدنظر دارند تا در صورت به توافق نرسیدن با دروازهبان اردن، با آنها وارد مذاکره شوند.
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