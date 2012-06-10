صادرات خراسان جنوبی 51 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن وتجارت خراسان جنوبی از رشد 51 درصدی صادرات کالا طی دو ماهه نخست امسال در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مهدی ماهگلی با اشاره به اینکه صادرات دوماهه نخست امسال در گمرکات و بازارچه های استان با رشد ارزشی مواجه بوده است، افزود: این افزایش در بازارچه میل 73 به میزان 40 درصد، بازارچه میل 78 به میزان 19.5 درصد، بازارچه دوکوهانه 225 درصد، بازارچه یزدان 423 درصد ، گمرک میل 78 به میزان 183 درصد و گمرک بیرجند به میزان 34 درصد بوده است.

وی رقم صادرات دو ماهه نخست امسال را 25 میلیون و 994 هزار دلار عنوان کرد و بیان داشت: این رقم در مقایسه با مدت مسابه سال گذشته که 17 میلیون و 229 هزار دلار بوده 51 درصد رشد داشته است.

ماهگلی با بیان اینکه این رقم به لحاظ وزنی با کاهش چهار درصدی مواجه بوده است، افزود: این امر عملکرد مناسبی به لحاظ صادرات کالاهای با تناژ کمتر و ارزش بالاتر را نشان می دهد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن وتجارت خراسان جنوبی ادامه داد: ارزش هر تن کالای صادراتی در این دو ماهه معادل 432 دلار بوده است.

وی با اشاره به اینکه واردات کالا طی دو ماهه امسال در استان 854 میلیون و 753 هزار دلار بوده است، افزود: این رقم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 28 درصدی داشته است.

به گفته وی این رقم در بازارچه ها با کاهش 93 درصدی و در گمرکات با افزایش 114درصدی همراه بوده است.

ماهگلی با اشاره به اینکه گمرک بیرجند با 834 میلیون و 829 هزار دلار بالاترین عملکرد واردات استان را به خود اختصاص داده است، افزود: در دو ماهه امستال 97 درصد واردات به گمرک بیرجند اختصاص دارد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن وتجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه به لحاظ وزنی واردات کالا از گمرک بیرجند از کاهش 82 درصدی برخوردا بوده است، اظهارداشت: ارزش هرتن کالای وارداتی در این دو ماهه رقمی معادل چهار هزار و 969 دلار بوده که نشان دهنده واردات کالاهای با ارزش بالا بوده است.

رشد قابل توجه ثبت سفارشات واردات کالا

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن وتجارت خراسان جنوبی گفت: واردات انواع کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در دوماهه ابتدایی سال 91 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری معادل یک هزار و 315 درصد داشته است.

مهدی ماهگلی افزود: همواره واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بعنوان نماد توسعه اقتصادی و رشد تولید در کشور معرفی و مثبت ارزیابی شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت سفارشات واردات در دوماهه نخست سال جاری به میزان 16 میلیون و 676 هزار دلار بوده است، افزود: این سفارشات شامل انواع کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز واحد های تولیدی و اقتصادی استان بوده است.

ماهگلی اضافه کرد: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی معادل یک هزار و 315 درصد را داشته است.

به گفته وی تعداد 33 فقره ثبت سفارش از کشورهای هند، ترکیه، چین، کانادا، آلمان، تایوان، اندونزی، هنگ کنگ، فرانسه و مالزی صورت پذیرفته که از گمرکات بندرعباس، بندر امام خمینی(ره)، سهلان ، شهریار و بازرگان ترخیص می شود.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن وتجارت خراسان جنوبی عمده ترین وارد کنندگان این کالاها را شرکت های فراز پلیمر فردوس، کاشی و سرامیک فرزاد، آریا سولار، سیمین پلاست، ستاره کیان، کویر تایر و تیز پاک خراسان ذکر کرد.