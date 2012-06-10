همسران طلبه الگوی زنان دیگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی ظهر یکشنبه در جمع همسران طلبه شرکت کننده در دوره‌های آموزشی معارف اسلامی معاونت تهذیب حوزه های علمیه که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: زندگی با یک روحانی و طلبه مسئولیت سنگینی را متوجه همسران می کند بنابراین آنان باید به نقش خود در جامعه توجه داشته باشند و اطلاعات لازم دینی را به دست آورند.



وی اظهار داشت: شما همسران طلبه ویژگی‌هایی دارید که همسران دیگر اقشار جامعه ندارند و آن این است که مردم از شما توقع دارند روحانی باشید؛ احکام دینی را بلد باشید و به اخلاق اسلامی متخلق شوید.



امام جمعه قم اظهار داشت: همسر یک طلبه باید با احکام و تفسیر و ... آشنا باشد تا اگر مورد سئوال مردم قرار گرفت بتواند پاسخگو باشد.



وی با بیان اینکه جهاد زنان، همسرداری خوب است بیان داشت: زنان و به خصوص همسران طلاب نباید خانه داری را یک صحنه عادی در زندگی و تکراری تلقی کنند بلکه باید بدانند خانه میدان جهاد است ودر میدان جهاد غفلت و خواب جایز نیست.



حجت الاسلام سعیدی زندگی را ماموریت و وظیفه برای همه مردم برشمرد و تصریح کرد: زندگی طلبگی یک ماموریت ویژه برای طلاب و همسران آنان است و در این صورت دیگر عبث و بیهوده نیست.



وی تاکید کرد: کسی که به زندگی نگاه هدفمند و در راستای خلقت الهی دارد زندگی متعهدانه تری دارد و هیچگاه به زندگی از منظر پوچی نگاه نخواهد کرد.

