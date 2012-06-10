سرمربی ژاپن: بازیکنان خوب کار کردند اما نتیجه مورد انتظار نبود/ انگیزه نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، "ماتسویا یوئتا" در نشست خبری دیدار امروز تیمهای ملی والیبال ایران و ژاپن اظهارداشت: امروز روز سختی برای ما بود چون میدانستیم نمیتوانیم به المپیک برویم و در عین حال باید بازی میکردیم. وظیفه من بود که بازیکنان را برای گرفتن نتیجه آماده کنم اما نتوانستم.
وی تصریح کرد: بازیکنان در دیدار امروز نمایش خوبی ارائه کردند اما نتیجهای که در نهایت به دست آمد، مورد انتظارمان نبود. از این بابت متاسفم که نتوانستم وظیفهام را در مورد این بازی انجام دهم.
سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن در مورد دلایل شکست تیمش توضیح داد و گفت: مهمترین دلیل این بود که نمیتوانستیم امتیازات اول را بگیریم. انگیزه بازیکنان ما به خاطر همان موضوع المپیکی نشدن پائین آمده بود. البته این شرایط برای تیم ایران هم مصداق داشت اما من نتوانستم در این زمینه وظیفهام را به خوبی انجام دهم.
ماتسویا یوئتا در پایان گفت: والیبال ژاپن نسبت به چهار سال گذشته از نظر روحی، فیزیکی و تاکتیکی رشد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز یکشنبه با دیدار تیمهای ملی ایران و ژاپن در توکیو به پایان رسید که طی آن ملیپوشان کشورمان با نتیجه سه بر صفر صاحب برتری شدند.
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