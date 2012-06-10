سرمربی ژاپن: بازیکنان خوب کار کردند اما نتیجه مورد انتظار نبود/ انگیزه نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، "ماتسویا یوئتا" در نشست خبری دیدار امروز تیم‏های ملی والیبال ایران و ژاپن اظهارداشت: امروز روز سختی برای ما بود چون می‎دانستیم نمی‎توانیم به المپیک برویم و در عین حال باید بازی می‎کردیم. وظیفه من بود که بازیکنان را برای گرفتن نتیجه آماده کنم اما نتوانستم.

وی تصریح کرد: بازیکنان در دیدار امروز نمایش خوبی ارائه کردند اما نتیجه‎ای که در نهایت به دست آمد، مورد انتظارمان نبود. از این بابت متاسفم که نتوانستم وظیفه‎ام را در مورد این بازی انجام دهم.

سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن در مورد دلایل شکست تیمش توضیح داد و گفت: مهمترین دلیل این بود که نمی‎توانستیم امتیازات اول را بگیریم. انگیزه بازیکنان ما به خاطر همان موضوع المپیکی نشدن پائین آمده بود. البته این شرایط برای تیم ایران هم مصداق داشت اما من نتوانستم در این زمینه وظیفه‎ام را به خوبی انجام دهم.

ماتسویا یوئتا در پایان گفت: والیبال ژاپن نسبت به چهار سال گذشته از نظر روحی، فیزیکی و تاکتیکی رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز یکشنبه با دیدار تیم‎های ملی ایران و ژاپن در توکیو به پایان رسید که طی آن ملی‏پوشان کشورمان با نتیجه سه بر صفر صاحب برتری شدند.