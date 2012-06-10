ظرفیت های فنی حرفه ای متناسب با نیاز جامعه باید متحول شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر یکشنبه در دیدار با مدیرکل و مدیران مراکز فنی و حرفه ای استان اظهارداشت: طی دو سال گذشته چهره فنی، حرفه ای استان متحول شده و اهتمام و انسجام این مجموعه بیش از گذشته خود را نشان می دهد.



وی افزود: امروزه مراکز فنی و حرفه ای از نظر نیروی انسانی و تجهیزات در سطح قابل قبولی قرار دارند که از این ظرفیت ها باید در جهت رفع دغدغه ها و نیازهای تخصصی و مهارتی جامعه استفاده کرد.



استاندار با اشاره به ضرورت تقویت فضای کسب و کار در سطح کشور و استان بیان کرد: در دهه گذشته تفکر غالب این بود که با حاکم شدن فضای الکترونیک و فناوری اطلاعات فرصت کسب و کار و اشتغال در جامعه کاهش خواهد یافت در حالیکه امروزه هرچه قدر عرصه فناوری گسترش می یابد زمینه بیشتری برای کسب و کار و اشتغال پایدار در جامعه فراهم می شود.



وی افزود: در استان صنعتی قزوین علاوه بر حمایت از مشاغل موجود باید موضوع جایگزینی ماشین آلات و بازسازی خطوط تولید را نیز جدی گرفت که تحقق این موضوع نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآزموده و ماهر است.



وی با بیان اینکه مهارت و دانش فنی و حرفه ای باید پایه همه آموزش ها در کشور قرار بگیرد خاطرنشان کرد: امروزه بخش عمده ای از درآمد دولت ها در دنیا ناشی از فروش خدمات فنی و تربیت نیروهای ماهر و متخصص است که با صدور این قابلیت ها نقش موثری در صادرات ایفا می کند.



در ابتدای این جلسه حسینی مدیرکل فنی و حرفه ای استان با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های این اداره کل اظهارداشت: آموزش های فنی و حرفه ای از ارکان اصلی اشتغال پایدار در کشور محسوب می شود و طی دو سال گذشته در دوره مدیریت استانداری قزوین مهندس عجم اعتبارات بازسازی این مراکز در مقایسه با گذشته به 15 برابر افزایش یافته است.

