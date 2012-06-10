به گزارش خبرنگار مهر، "دایسوک اوسامی" کاپیتان تیم ملی والیبال ژاپن در نشست خبری دیدار تیمهای ایران و ژاپن که امروز یکشنبه برگزار شد، اظهارداشت: خیلی سخت بود که برای برگزاری این بازی انگیزه داشته باشیم. ما باختیم چون از نظر ذهنی خیلی غم انگیز بودیم. البته تیم ما جوان است و میخواهیم که بتوانیم در المپیکهای آتی شرکت داشته باشیم.
"تاتسویا فوکوزاوا" نیز گفت: پیش از بازی میدانستیم که نمیتوانیم به المپیک برویم. بنابراین باید برای برگزاری بازی انگیزه میگرفتیم. هواداران و تماشاگران خیلی خوب ما را تشویق کردند. خیلی بد شد که باختیم.
"شیمیزو" بازیکن مطرح تیم ملی والیبال ژاپن نیزدرنشست خبری گفت: میخواستیم برنده بازی باشیم اما قدرت بازی با ایران را نداشتیم. متاسفم که باختیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و ژاپن به عنوان آخرین دیدار روز پایانی مسابقات انتخابی المپیک امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن تیم ملی کشورمان با نتیجه سه بر صفر صاحب برتری شد.
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