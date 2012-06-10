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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

والیبال انتخابی المپیک/

اظهار نظر ژاپنی‌ها در مورد دیدار با ایران/ شیمیزو: قدرت شکست ایران را نداشتیم

اظهار نظر ژاپنی‌ها در مورد دیدار با ایران/ شیمیزو: قدرت شکست ایران را نداشتیم

کاپیتان تیم ملی والیبال ژاپن و دو بازیکن هم تیمی‎اش پس از شکست برابر ژاپن با حضور در نشست خبری در مورد این بازی وعملکرد تیم شان صحبت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، "دایسوک اوسامی" کاپیتان تیم ملی والیبال ژاپن در نشست خبری دیدار تیم‏های ایران و ژاپن که امروز یکشنبه برگزار شد، اظهارداشت: خیلی سخت بود که برای برگزاری این بازی انگیزه داشته باشیم. ما باختیم چون از نظر ذهنی خیلی غم انگیز بودیم. البته تیم ما جوان است و می‎خواهیم که بتوانیم در المپیک‏های آتی شرکت داشته باشیم.

"تاتسویا فوکوزاوا" نیز گفت: پیش از بازی می‎دانستیم که نمی‎توانیم به المپیک برویم. بنابراین باید برای برگزاری بازی انگیزه می‎گرفتیم. هواداران و تماشاگران خیلی خوب ما را تشویق کردند. خیلی بد شد که باختیم.

"شیمیزو" بازیکن مطرح تیم ملی والیبال ژاپن نیزدرنشست خبری گفت: می‌خواستیم برنده بازی باشیم اما قدرت بازی با ایران را نداشتیم. متاسفم که باختیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و ژاپن به عنوان آخرین دیدار روز پایانی مسابقات انتخابی المپیک امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن تیم ملی کشورمان با نتیجه سه بر صفر صاحب برتری شد.

کد مطلب 1623228

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