به گزارش خبرنگار مهر، "دایسوک اوسامی" کاپیتان تیم ملی والیبال ژاپن در نشست خبری دیدار تیم‏های ایران و ژاپن که امروز یکشنبه برگزار شد، اظهارداشت: خیلی سخت بود که برای برگزاری این بازی انگیزه داشته باشیم. ما باختیم چون از نظر ذهنی خیلی غم انگیز بودیم. البته تیم ما جوان است و می‎خواهیم که بتوانیم در المپیک‏های آتی شرکت داشته باشیم.

"تاتسویا فوکوزاوا" نیز گفت: پیش از بازی می‎دانستیم که نمی‎توانیم به المپیک برویم. بنابراین باید برای برگزاری بازی انگیزه می‎گرفتیم. هواداران و تماشاگران خیلی خوب ما را تشویق کردند. خیلی بد شد که باختیم.

"شیمیزو" بازیکن مطرح تیم ملی والیبال ژاپن نیزدرنشست خبری گفت: می‌خواستیم برنده بازی باشیم اما قدرت بازی با ایران را نداشتیم. متاسفم که باختیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی والیبال ایران و ژاپن به عنوان آخرین دیدار روز پایانی مسابقات انتخابی المپیک امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن تیم ملی کشورمان با نتیجه سه بر صفر صاحب برتری شد.