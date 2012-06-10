سایت اطلاع رسانی توریسم درمانی در گمرک بیله سوار راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد گفت: این سایت بزودی با هدف راهنمایی مسافران خارجی به مراکز درمانی استان راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش بیماران مراجعه کننده خارجی بویژه از کشور آذربایجان به مراکز درمانی این استان بر لزوم ساماندهی برای خدمات رسانی مطلوب به این افراد تاکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین از افتتاح و بهره برداری از بیمارستان 120 تختخوابی شهرستان پارس آباد طی سال آینده خبر داد و متذکر شد: این بیمارستان از پروژه های مهر ماندگار دولت است و تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.



پورفرضی افزود: طرح بیمارستان 120 تختخوابی از دستاوردها و مصوبات مهم سفرهای استانی هیئت دولت در این منطقه است که با تجهیز و بهره برداری از آن بخش زیادی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان این شهرستان برطرف خواهد شد.

فرماندار پارس آباد نیز در این جلسه با اشاره به روند کند و نامطلوب ساخت بیمارستان 120 تختخوابی این شهرستان و عدم تامین اعتبارات لازم گفت: عملیات اجرایی این طرح از سه سال پیش آغاز شده و با روند کند فعلی به نظر می‌رسد تا چند سال آینده نیز به پایان نرسد.

ولی کریمی تکمیل بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد را نیازمند 100 میلیارد ریال اعتبار دانست و یادآور شد: این در حالی است که پس از سه سال فقط 17 میلیارد ریال به این پروژه تخصیص یافته است.

گفتنی است این پروژه ملی که از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت بوده و در سال 87 آغاز شده است، قرار بود تا پایان سال 90 به بهره برداری برسد، اما به دلیل عدم تامین اعتبار، روند کند اجرایی و بی توجهی مسئولان استان نسبت به احداث و تکمیل آن "مهر ماندگار" عنوان گرفت.

