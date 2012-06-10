آبشار شیخ علیخان کوهرنگ آبشاری بی نظیر در کشور است

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبشار شیخ علیخان کوهرنگ یکی از زیباترین وبی نظیر ترین آبشارهای استان و کشور است.

وی بیان داشت: آبشار شیخ علیخان کوهرنگ در کنار روستای شیخ علیخان قرار دارد و بافت سنتی روستا نیز از طرفی دیگر بر جذابیت این آبشار افزوده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ یادآور شد: هر ساله مسافران زیادی از این آبشار دیدن می کنند وامسال نیز از ابتدای سال تا کنون مسافران بسیار زیادی از این آبشارر دیدن کردند.

فرهادی نیا یادآور شد: امکانات لازم از قبیل سرویسهای بهداشتی، فروشگاه مواد غذایی و ... در کنار این آبشار برای مسافران و گردشگران وجود دارد.

آبشار شیخ علیخان کوهرنگ در فاصله 100کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.