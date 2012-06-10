28 شهید گمنام دوران دفاع مقدس در همدان تشییع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد زمردیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد 28 شهید گمنام دوران دفاع مقدس میهمان دارالمومنین و دارالمجاهدین استان همدان می شوند.

زمردیان با اعلام این خبر افزود: از روز پنج شنبه تا شنبه هفته جاری استان همدان شاهد حضور با برکت 28 شهید گمنام دوران دفاع مقدس است.

وی اظهار داشت: این شهدای گمنام از خیل 96 شهید گمنامی که در عملیات تفحص شهدا یافت شدند و در روز ارتحال امام (ره) مورد تشییع مردم قرار گرفتند به شهر شهید پرور همدان می رسند.

زمردیان در ادامه عنوان کرد: این شهدای گرانقدر در 10 نقطه از استان همدان در شهرهای ملایر، تویسرکان، اسدآباد، بهار، کبودراهنگ، لالجین، قهاوند، مریانج و پادگان امام حسین (ع) در مراسم باشکوهی تشییع و تدفین خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان عنوان کرد: برنامه های مختلفی برای استقبال از این شهدای گرانقدر در مرکز استان و دیگر شهرها در نظر گرفته شده و پس از تشکیل ستاد بزرگداشت شهدا، به اطلاع مردم شهید پرور استان همدان خواهد رسید.