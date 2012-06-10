طرح تعیین بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهی "صافی" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تعیین بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهی "صافی" بعد از ظهر یکشنبه همزمان با نخستین روز از هفته جهاد کشاورزی با حضور رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در بندرعباس رونمایی شد.

این طرح با اهداف تعیین بیوتکنیک تکثیر مولدین ماهی صافی و تعیین بیوتکنیک پرورش لارو تا مرحله 2.5 سانتی متر به اجرا درآمده است.

همچنین با اجرای این طرح میزان تلفات بچه ماهیان و لاروها کاهش می یابد.

لازم به ذکر است که انتشار بیوتکنیک تکثیر و پرورش آبزیان دریایی ضمن کاهش فشار بر ذخایر دریایی، توسعه پرورش آبزیان دریایی و افزایش اشتغال و رونق تولید در صنعت آبزی پروری را در پی خواهد داشت.

عباسعلی مطلبی رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران در مراسم رونمایی از این طرح هدفگذاری برنامه پنجم را تولید یک میلیون و 600 هزار تن انواع آبزیان در کشور عنوان کرد و افزود: از این میزان باید 600 هزار تن انواع آبزیان در محیطی غیر از دریا همچون قفس پرورش یابند که اجرای طرحهای بیوتکنیک در کشور از این لحاظ اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: همچنین باید به ارتقا واحد سطح در پرورش آبزیان توجه خاصی صورت گیرد چون این مسئله موجب افزایش پرورش همزمان ماهی و میگو می شود.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران تاکید کرد: کشور ما می تواند به قطب تولید علمی و بیوتکنیک آبزیان در منطقه تبدیل شود.