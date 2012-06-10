تحقق وعده های انتخاباتی/ شناسایی نخبگان جهت عضویت در مجلس مشورتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران شهرستان شهریار اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی در سال جدید، شناسایی نخبگان شهرستانهای حوزه انتخابیه میباشد که در این زمینه اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی با اشاره به یکی از برنامه های انتخاباتی خود، گفت: تشکیل مجلس مشورتی با نخبگان به عنوان یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای مجلس نهم بود که در حال حاضر برنامه ریزیهای لازم به منظور اجرایی شدن آن صورت گرفته اسنت.

این مسئول ادامه داد: شناسایی نخبگان وظیفه تمامی مسئولان است و در این زمینه باید کاری کرد که حتی از دورترین روستاهای شهرستان نیزغافل نماند زیرا این مناطق علیرغم عدم برخورداری از امکانات، دارای پتانسیل و ظرفیتهای بالقوه زیادی هستند که باید به صورت بالفعل درآید.

گروسی افزود: باید توجه داشت که نخبگان تنها در زمینه علمی نیستند بلکه در زمینه های فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاسی و...نیز نخبگانی وجود دارد که باید به شناسایی این افراد پرداخت و از تواناییهای آنان در ابعاد مختلف استفاده کرد.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار قدس و ملارد بیان کرد: در این راستا قصد بر آن است که با تشکیل مجلس مشورتی با نخبگان، نوآوران و کارآفرینان موفق شهرستانهای حوزه انتخابیه و برگزاری جلسات به صورت 6 ماه یکبار، از نظرات و پیشنهادات این افراد به بهترین نحو ممکن بهره برد.

این مسئول ادامه داد: استفاده از نظرات و تواناییهای نخبگان، پشتوانه بزرگی برای بهینه سازی طرحها و لوایح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گروسی با اشاره به طرح این برنامه در مجلس شورای اسلامی، گفت: پیشنهاد اجرای طرح تشکیل مجلس مشورتی با نخبگان، در مجلس شورای اسلامی با موافقت ریاست این مجلس روبرو شد و در صورت اجرای موفق، این طرح در سایر شهرستانها نیز اجرایی خواهد شد.

وی در پایان از اصحاب رسانه خواست در این زمینه به اطلاع رسانی بپردازند و افزود: تمامی نخبگان در شهرستانهای حوزه انتخابیه، می توانند با مراجعه به دفاتر، برای عضویت در مجلس مشورتی با نخبگان اقدام کنند.