صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در افزایش تولید ملی نقش تعیین کننده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میمنت آبادی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کرمان اظهارداشت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ، یک شرکت کاملا دولتی محسوب می شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که با یک میلیارد و 200 میلیون تومان سرمایه در سراسر کشور فعالیت می کند.

میمنت آبادی با بیان اینکه هدف اصلی این صندوق کمک به توسعه بخش تعاون است گفت: این حمایت از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها و معاملات شرکت های تعاونی - تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرکت های تعاونی و جبران بخشی از خسارت های تعاونیها که ناشی از حوادث طبیعی و نوسانات شدید بازار است صورت می گیرد.

وی ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک ذی نفعان ضمانت نامه ها، جلب همکاری شرکت ها و مؤسسات بین المللی، ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران، جلب همکاری بانک ها، بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و به کارگیری قابلیت های تجارت الکترونیک و نرم افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی را از دیگر خدمات حمایتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برای تعاونیهای کشور برشمرد.

قائم مقام مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور صدور انواع ضمانت نامه برای شرکت های تعاونی در تمام بخش های اقتصادی را مهمترین رسالت این صندوق عنوان کرد و گفت: صدور ضمانت نامه اعتباریف ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه گمرکی و ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان را از جمله این ضمانت نامه ها اعلام کرد.

میمنت آبادی با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور حداکثر 70 درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی را در ضمانت نامه اعتباری تضمین می کند گفت: سقف ضمانت نامه صندوق 15 میلیارد ریال است و این ضمانت نامه منحصرا برای شرکت های تعاونی یا اتحادیه شرکت های تعاونی صادر می شود.

وی کارمزد صدور ضمانت نامه اعتباری برای سال نخست را به میزان یک تا 2 درصد و برای سال های بعد، به ازای هر سال برابر با نیم درصد مبلغ ضمانت نامه اعلام کرد.

قائم مقام مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور افزود: صندوق مجاز است در مورد ضمانت نامه های اعتباری تا سقف 30 درصد مبلغ کارمزد را به هر یک از متقاضیان خوش حساب به عنوان کمک مسترد نماید و در سایر ضمانت نامه ها نیز می تواند تا 15 درصد تخفیف، نسبت به نرخ های اعلامی بانک مرکزی منظور نماید.

میمنت آبادی تضمینهای مورد نیاز صندوق را؛ دارایی های منقول و غیرمنقول، اسناد تجاری و اوراق بهادار اعلام کرد و گفت: متقاضی باید این وثایق را تحت یکی از صور قانونی نزد صندوق نگه دارد تا در صورتیکه در سررسید مقرر، نسبت به پرداخت تعهدات خود به ذینفع عمل ننماید صندوق بتواند از محل آن طلب خود را کلا یا بعضا وصول نماید.

وی با اشاره به نحوه دریافت وثایق وتضمینات صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور گفت: صدور ضمانت نامه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بر اساس نتیجه اعتبارسنجی شرکت های متقاضی صورت می گیرد و این اعتبارسنجی از سنجش ظرفیت متقاضی در هنگام اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه از لحاظ فنی، اقتصادی، مالی و مدیریتی است.