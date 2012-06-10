عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقشه های پیش یابی نشان می دهد که در سه روز آینده با استقرار شارش های سطحی دریا به خشکی در سواحل شمالی، به تناوب دامنه های البرز به ویژه سمت شمالی آن شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود که پیش بینی می شود بارش در مناطق شرقی استان گلستان و ارتفاعات میانی البرز در استان مازندران طی امشب از شدت بیشتری برخوردار شود.



به گفته وی، همچنین در این مدت وزش باد در استان های سمنان، اصفهان، خوزستان، بوشهر و استان های شرق کشور قابل توجه بوده و در برخی نقاط به ویژه در شرق کشور سبب ایجاد گرد و خاک می شود.

امیدوار اظهار داشت: طی امروز و با شدت کمتر فردا به سبب وزش باد شدید، خلیج فارس و دریای خزر مواج است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: از عصر امروز و اوایل شب به سبب افزایش مقدار بارش، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در استان های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی دور از انتظار نیست.

وی افزود: فردا آسمان تهران صاف در برخی نقاط نیمه ابری گاهی همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

