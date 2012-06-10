به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر یکشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در طرح معرفت ویژه استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با بیان اینکه حوزه و دانشگاه دو عنصر اصلی در جامعه هستند، اظهار داشت: معنای اسلامی شدن دانشگاه‌ها این نیست که ما نمازخانه و مسجد داشته باشیم، این عوامل مسلمان تربیت می‌کنند.



وی ادامه داد: حرف اول دانشگاه را دانش می‌زند و دانش باید اسلامی شود، همه باید توجه داشته باشیم که منظور علم دینی از عمل دینی متفاوت است، اینکه تعلیم استادان دینی باشد و یا اینکه پزشکان برای رضای خداوند بیماران را معالجه کنند، عمل دینی است.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه کاربرد علوم باید در راه صحیح باشد، افزود: دانشگاه‌های ما در دین غرق شده‌اند ولی نمی‌دانند دین چیست، اگر دانشگاه غنی تر و قویتر از حوزه نباشد همانند یکدیگر هستند، ما در حوزه می‌گوییم خداوند چنین گفت ولی در دانشگاه گفته می‌شود که خداوند چنین کرد و مفهوم هردو یکی است.



وی با بیان اینکه ما باید دانش را از اسارت سکولار نجات دهیم، تصریح کرد: دانش نه از غرب آمده و نه از شرق بلکه دانش از قلب آمده است و نباید کسی خیال کند که دانش بشری است، اگر دانش اسلامی شود کشور مدینه فاضله خواهد شد.



تنها قرآن در جهان یک حرف تازه زده است



آیت الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تنها قرآن در جهان یک حرف تازه زده است و آن این است که انسان در مصاف با مرگ، مرگ را می‌میراند، اظهار داشت: انسان باید همیشه بدنبال توشه آخرت خود باشد و توجه داشته باشد که در این جهان مسافر است.



امروز دشمن نسل جوان را هدف گرفته است



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در ابتدای این دیدار با بیان اینکه امروز دشمن با تغییر تاکتیک به جنگ نرم روی آورده است، اظهار داشت: امروز دشمن نسل جوان را هدف گرفته است و تلاش می کند تا از دانشگاه های ما دین زدایی کند.



دکتر سید شمس الدین حجازی با بیان اینکه یکی از برنامه های وزارت بهداشت در راه مقابله با توطئه‌های دشمنان، برگزاری طرح های معرفت است، بیان داشت: طرح معرفت از سال 85 در کشور برگزار شده است و تاکنون 9 دوره در شهر مشهد برگزار شده و دوره های نیز به میزبانی قم برگزار می شود.



دهمین و یازدهمین دوره طرح معرفت با حضور 120 عضو هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در قم به مدت 12 روز و در دو دوره شش روزه برگزار خواهد شد که در نخستین دوره این طرح 60 نفر از اعضای هیئت علمی حضور دارند.

