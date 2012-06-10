استاندار قم از طرح توسعه حرمین امامین عسکریین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور به همراه معاون برنامه‌ریزی و هیئتی از فعالان و دست اندرکاران امور اقتصادی و فرهنگی در پنجمین روز از سفر خود به کشور عراق، امروز یکشنبه وارد سامرا شد و در بدو ورود به این شهر مورد استقبال تولیت حرمین شریفین عسکریین قرار گرفت.



در این سفر استاندار قم از طرح توسعه حرم امام هادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) بازدید کرد و در جریان پیشرفت پروژه‌های عمرانی حرمین مطهر قرار گرفت.



با توجه به اینکه تعدادی از مهندسان و معماران استان قم کار ساخت قسمتی از صحن و گلدسته‌های حرمین عسکریین را بر عهده دارند، حجت‌الاسلام موسی‌پور در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه‌های عمرانی در استان قم، حضور کارشناسان فنی و عمرانی قم در طرح‌های عمرانی سامرا را از ریشه در اعتقادات و عشق و علاقه آنها به ساحت امامین عسکریین دانست.



استاندار قم اظهار امیدواری کرد: کاری که با عشق و علاقه تمام عیار به ساحت ائمه اطهار(ع) انجام شود حتما باشکوه و ماندگار خواهد بود.