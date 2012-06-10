گرانی آرد گندم دلیل افزایش قیمت نان است

امیر محمدی چهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آردسازی از 360 تومان به 460 رسیده است، اظهار داشت: از شنبه این هفته هرکیلو نان از800 تومان به یکهزار تومان رسیده است.



وی پیرامون نرخ جدید قیمت‌های نان افزود: نان سنگک از 400 تومان به قیمت 500 تومان، نان تافتون از 100 تومان به 125 تومان و نان بربری نیز از 350 تومان به 450 تومان تغییر کرده است.



معاون داخلی بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم همچنین اضافه کرد: گرانی قیمت نان به دلیل گرانی قیمت آرد گندم است که به صورت دولتی در سطح کشور بوده است.



وی با بیان اینکه قیمت خرید گندم معمولی از کشاورز 420 تومان است، افزود: افزایش قیمت‌ها به صورت ابلاغیه بوده است که باید اجرا شود و ممکن است به دلیل آغاز فازدوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.

