به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر یکشنبه تیم ملی فوتبال ایران راس ساعت 18 آغاز شد و به اصحاب رسانه ها حدود 30 دقیقه فرصت داده شد از حواشی این تمرین به تهیه خبر و گزارش بپردازند. این تمرین حواشی دیگری نیز داشت که به آنها اشاره می کنیم:

* کلیه بازیکنان تیم ملی حاضر بودند و کادر پزشکی تیم ملی اعلام کرد که مشکل خاصی ندارند.

* پژمان منتظری به صورت جداگانه زیر نظر پزشکی به دویدن پرداخته بود و تمرینات جداگانه انجام می داد.

* خسرو والی زاده در خصوص مصدومیت منتظری گفت: احتمال دارد که او به بازی با تیم ملی قطر برسد مطمئن باشید اگر این اتفاق نمی افتاد کادر پزشکی تیم ملی او را نیز مانند جباری مرخص می کرد.

* سایر ملی پوشان نیز در 4 گروه به تمرین تنیس فوتبال پرداختند که کری های آندرانیک تیموریان و علی کریمی در این بین قابل توجه بود.

* یکی از نکات جالبی که در تمرین عصر امروز تیم ملی به چشم می آمد آب دادن قسمتی از چمن زمین تمرین تیم ملی توسط افراد مربوطه با سطل بود!

* تیم ملی قطر ساعت 21 امروز یکشنبه با پروازی اختصاصی به تهران خواهد آمد و در هتل اسپیناس مستقر خواهد شد البته قرار بود که آنها در هتل آزادی مستقر شوند اما چون تیم ملی ایران اردوی خود را در آنجا برپا کرده بود قطری ها هتل خود را تغییر دادند.

* نکته قابل توجه دیگری که در تمرین عصرامروز تیم ملی به چشم می خورد حضور ناظر عمانی دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در زمان آغاز تمرین تیم ملی بود. وی در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل حضورش را بازدید از محل تمرین تیم ملی ایران و امکانات آن نظیر سرویس های بهداشتی و رختکن و ...اعلام کرد.

* آخرین تمرین تیم ملی پیش از بازی با قطر ساعت 11 روز دوشنبه در محل کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد و ملی پوشان در زمین اصلی ورزشگاه آزادی آخرین تمرین خود را برگزار نمی کنند. خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم های ملی در این خصوص گفت: این تصمیم با نظر خود کی روش بوده است.

* روز دوشنبه پس از آخرین تمرین تیم ملی نیز کنفرانس خبری سرمربیان تیم های ملی ایران و قطر راس ساعت 12 و 30 دقیقه برگزار می شود.