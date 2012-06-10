86 درصد جمعیت استان قزوین باسوادند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز یکشنبه در اولین جلسه ستاد راهبردی سوادآموزی استان که با حضور علی باقر زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری و مدیران دستگاهای اجرایی ذیربط برگزار شد اظهارداشت: استان قزوین با داشتن 86 درصد افراد باسواد جایگاه خوبی در کشور دارد.



وی افزود: استان قزوین ظرفیت های خوبی دارد اما چون مهاجرپذیر است آمارهای اعلام شده در خصوص بیسوادان با واقعیت فاصله دارد و کمتر از میزان ثبت شده است.



استاندار یادآورشد: اگر بتوانیم جمعیت بومی و مهاجر استان را تفکیک کنیم و از شهرهای آبیک و بوئین زهرا که مهاجران کمتری را در خود جای داده آمار گیری کنیم می توانیم میزان بیسوادی را بدرستی استخراج کرده و در برنامه ریزی ها استفاده کنیم.



عجم تصریح کرد: برای اجرای طرح نهضت سواد آموزی در ریشه کنی بیسوادی در کشور استان قزوین می تواند پایلوت شود و ظرفیت های موجود در استان این امکان را برای اجرایی شدن طرح فراهم می کند.



این مسئول یادآورشد: با بسیج همه امکانات از جمله دستگاههای بهزیستی، کمیته امداد، بسیج سازندگی، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، استانداری، فرمانداری ها و آموزش و پرورش قادریم طرح ریشه کنی بیسوادی در افراد زیر 50 سال را بخوبی اجرا کنیم.



وی در خصوص پیشنهادهای ارائه شده در این جلسه برای اجرای طرح گفت: با بررسی کارشناسی بندهای پیشنهادی، توجه به الزامات قانونی و راهکارهای عملی می توانیم وارد فاز اجرایی شویم.



جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین هم در این جلسه اظهارداشت: در استان قزوین 610 هزار نفر جمعیت باسواد غیر موثر داریم و 172 هزار نفر تحصیلات ابتدایی دارند.



وی افزود: در استان آمار ثبت شده در زمینه بیسوادی 62 هزار و 154 نفر است که در پایش اولیه این رقم به 38 هزار و 908 نفر نفر رسیده است که 14 هزار نفر آنها در روستاها ساکنند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در صورت پایش دوم پیش بینی می شود تعداد واقعی بیسوادان استان تا 28 هزار نفر کاهش یابد.



در این جلسه مدیران کل بهزیستی، کمیته امداد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان، کارشناسان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل زندانها دیدگاهای خود را مطرح کردند.

