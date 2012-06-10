هیئت تجاری و فرهنگی قم وارد کاظمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه سید رضا دهناد معاون برنامهریزی استاندار و هیئت تجاری و فرهنگی روز یکشنبه وارد کاظمین شدند.
استاندار قم در بدو ورود به این شهر با تولیت آستان امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار صمیمی تولیت آستان امامین شریفین گزارشی از فعالیتهای عمرانی و طرح توسعه حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) را ارائه کرد.
همچنین استاندار قم در این بازدید گزارشی از پروژههای عمرانی و تحولات انجام شده در استان قم را ارائه کرد که مورد توجه تولیت آستان امامین شریفین قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم و هیئت همراه در پنجمین روز از سفر خود به کشور عراق، وارد شهر کاظمین شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه سید رضا دهناد معاون برنامهریزی استاندار و هیئت تجاری و فرهنگی روز یکشنبه وارد کاظمین شدند.
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