هیئت تجاری و فرهنگی قم وارد کاظمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور به همراه سید رضا دهناد معاون برنامه‌ریزی استاندار و هیئت تجاری و فرهنگی روز یکشنبه وارد کاظمین شدند.



استاندار قم در بدو ورود به این شهر با تولیت آستان امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار صمیمی تولیت آستان امامین شریفین گزارشی از فعالیت‌های عمرانی و طرح توسعه حرم مطهر امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) را ارائه کرد.



همچنین استاندار قم در این بازدید گزارشی از پروژه‌های عمرانی و تحولات انجام شده در استان قم را ارائه کرد که مورد توجه تولیت آستان امامین شریفین قرار گرفت.

