نشست بررسی "انتخابات و آینده انقلاب مصر" در خبرگزاری مهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی "انتخابات و آینده انقلاب مصر" امروز با حضور "اصغر محمدی"، "مجید قنادباشی"، "مرتضی فتاحی" و "حسن هانی زاده" کارشناسان شمال آفریقا برگزار شد.

اصغر محمدی در این نشست اعلام کرد که محمد المرسی نامزد حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر با 70 درصد آراء در مقابل 30 درصد آراء احمد شفیق رقیب خود پیروز خواهد شد.

وی درباره آینده معاهده کمپ دیوید نیز گفت: هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر اگر رئیس جمهور شوند به دنبال لغو کمپ دیوید نیستند چون به دنبال جنگ کلاسیک با رژیم صهیونیستی نیستند.

محمدی با بیان این مطلب افزود که رئیس جمهور آتی مصر با توجه به افزایش احساسات ضد اسرائیلی مصری ها به دنبال اصلاح و تغییر بندهای معاهده کمپ دیوید خواهد بود.

مجید قنادباشی نیز نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سقوط رژیم حسنی مبارک را تحویل یک نظام به انقلاب و شروع یک نظام جدید دانست.

کارشناسان حاضر در این نشست احتمال کودتا در مصر پس از پیروزی محمد المرسی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را بعید دانستند و از آن تنها به عنوان یک تهدید نام بردند.

مرتضی فتاحی دیگر کارشناس حاضر در این نشست اظهار داشت که مصر پس از پیروزی اخوان المسلمین با چالش های بسیاری مواجه خواهد شد که رکود اقتصادی، هرج و مرج و بی ثباتی، احقاق مطالبات 12 میلیون رای دهنده به نامزدهای انتخاباتی دیگر، احیای قانون شریعت و سهم خواهی از سوی سکولارها از جمله این چالش ها به شمار می رود.

حسن هانی زاده نیز خاطرنشان کرد که تجزیه یکی از چالش های فراروی مصر پس از پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد بود چرا که قبطی های مصر که 10 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیون نفری این کشور را تشکیل می دهند معتقدند با پیروزی اخوانی ها به حاشیه رانده خواهند شد لذا برای جدایی طلبی از مصر تلاش خواهند کرد.

مشروح نشست "انتخابات و آینده انقلاب مصر طی روزهای آتی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.