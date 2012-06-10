واکسیناسیون تب برفکی در جنوب کرمان پایان یافت

ابراهیم توکلی در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی بیمارهایی که دامهای بومی را تهدید می کند بیماری تب برفکی است و این بیماری به گونه ای است که تلفات بالایی را در جمعیت دامی به خود اختصاص می دهد.

وی افزود: برای افزایش ایمنی دامها طرح واکسیناسیون دامهای بومی در جنوب استان کرمان در دستور کار قرار گرفته است.

توکلی ادامه داد: مرحله اول واکسناسیون تب برفکی به صورت همزمان در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان آغازشده بود به پایان رسید.

وی افزود: این واکسیناسیون به مدت 26روز کاری به طول انجامید.

توکلی خاطر نشان کرد: در این مرحله 108 هزار راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی تصریح کرد: این واکسیناسیون توسط بخش دولتی و به صورت رایگان انجام گرفت.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به تاریخ آغاز این واکسناسیون ابرازداشت: واکسناسیون تب برفکی دام های سنگین از 15اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان وقت اداری 23 خرداد به طول انجامید.

