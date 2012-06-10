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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

عسگری:

اجرای طرح جامع مالیاتی ظرفیت اقتصادی کشور را دو برابر می کند

اجرای طرح جامع مالیاتی ظرفیت اقتصادی کشور را دو برابر می کند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با اجرای طرح جامع مالیاتی ظرفیت اقتصادی کشور حداقل دو برابر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری بعدازظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان همدان افزود: اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی امسال آغاز می شود، اما برای پیاده سازی ملی طرح جامع مالیاتی به زمان نیاز است.

عسگری از فراهم کردن مقدمات اجرای طرح جامع مالیاتی خبرداد و عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این طرح نیازمند در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد است.

وی افزود: سازمان مالیاتی با استفاده از نیروهای کارآمد مطابق اقتضائات زمان مسائل مالیاتی را رصد و تشخیص و رسیدگی مالیاتی را انجام می دهد.

عسگری با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر دستخوش تغییر و تحولات شده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر درصدد ارتقای سطح و توسعه واحدهای استانی از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی هستیم تا به این واسطه یک نظام منضبط اقتصادی در کشور فراهم شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه برخی از بسترهای قانونی را باید برای اجرای طرح جامع مالیاتی فعال تر کرد، عنوان کرد: با اجرای این طرح عدالت مالیاتی مستقر می شود.

عسگری با تأکید بر اینکه هیچ دلیلی برای عقب ماندن هیچ پرونده مالیاتی در کشور نباید وجود داشته باشد، افزود: در سال جاری چند نرم‌افزار جدید به سیستم تزریق شده و نرم‌افزار قبض بانک نیز در حال تعویض است تا سوء استفاده‌های احتمالی برطرف شود.

کد مطلب 1623255

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