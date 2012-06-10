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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۴

31 پروژه منابع طبیعی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

31 پروژه منابع طبیعی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از بهره برداری از 31 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری طی هفته جهاد کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به افتتاح 31 پروژه منابع طبیعی طی هفته جهادکشاورزی در این استان، اظهارداشت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: این اعتبارات از محل اعتبارات استانی، ملی و خشکسالی تامین شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در خصوص پروژه های اجرا شده در استان، عنوان کرد: این پروژه ها در قالب آبخیزداری، بیابان زدایی و احیای مرتع اجرا شده است.

شریفی با اشاره به اینکه امسال نیز اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان به منابع طبیعی استان اختصاص یافته است، افزود: این اعتبارات در راستای اجرای 233 پروژه هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: این پروژه ها در قالب آبخیزداری، منابع طبیعی، بیان زدایی و احیای مرتع است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون دو پروژه بین المللی در بخش منابع طبیعی در دست اجرا است، یادآور شد: اجرای طرح بیوگاز در پروژه ترسیب کربن سربیشه ز مهمترین طرح های امسال خواهد بود.

کد مطلب 1623260

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