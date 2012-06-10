برداشت جو از اراضی کشاورزی استان قزوین آغاز شد

حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال زراعی 91-1390 حدود 34 هزار هکتار از اراضی زراعی استان به کشت جو آبی و همچنین 9 هزار هکتار به کشت جو دیم اختصاص داده شده است.



وی پیش بینی کرد حدود 12 هزار و 500 تن جو آبی و 9 هزار تن جو دیم از سطح مزارع استان برداشت شود.



جلیلوند گفت: در سال گذشته با توجه به نظارت های انجام شده توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی حدود 25 درصد مزارع دچار سرمازدگی شده که علیرغم این حادثه میزان تولید مطلوب بوده است.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: امسال برداشت مکانیزه جو با200 دستگاه کمباین مهاجر و بومی و با نظارت فنی کارشناسان مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی از 15 خرداد آغاز شده و پیش بینی می شود عملیات برداشت تا 20 تیر ماه ادامه یابد.



به گفته وی در سال زراعی جاری دو رقم جدید جو به نام های ریحان و نصرت به صورت مادری در سطح 75 هکتار کشت شده و با توجه به پتانسیل های موجود در این ارقام و سایر بررسی های کارشناسی انجام شده در طول عملیات داشت پیش بینی می شود در سال زراعی آتی حدود 300 تن از این نوع ارقام پرمحصول در طبقه بذری گواهی شده تولید و در سال زراعی 92-91 در اختیار کشاورزان استان قرار گیرد.



این مسئول تصریح کرد: با این کار پتانسیل های موجود در استان در زمینه تولید جو به طور قابل ملاحظه ای متحول می شود.



وی قیمت تضمینی جو را سه هزار و 400 ریال اعلام کرد و گفت: زارعان می توانند با توجه به نیاز بازار، محصول تولیدی خود را با قیمت توافقی عرضه کنند.



این مسئول بیان کرد: به منظور حمایت از کشاورزان بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت نرخ خرید تضمینی جو در سال زراعی جاری 3400 ریال اعلام شده است که مراکز خرید سازمان تعاون روستایی برای خرید محصول تولیدی زارعان آمادگی کامل دارند.