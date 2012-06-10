حضور مردان کماندار قم در لیگ برتر تیراندازی با کمان

اسماعیل ملامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته شاهد حضور تیم تیراندازی با کمان مبین به عنوان نماینده قم در مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاه های کشور بودیم و امیدواریم امسال شرایط مناسبی ایجاد شود که کمانداران قم در پیکارهای لیگ برتر توانمندی خود را به خوبی نشان بدهند.
وی ادامه داد: با اینکه بیشتر تیم های حاضر در لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاه های کشور از حضور چهره های ملی پوش و کمانداران مطرح کشور بهره می بردند و امکانات و موقعیت مالی آنها با تیم قم قابل مقایسه نبود، اما کماندار اعزامی مبین قم عملکرد بسیار خوبی در لیگ برتر داشتند.
تیراندازی با کمان به یکی از ورزش های مدال آور قم تبدیل میشود
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم تصریح کرد: با قوت به کار خود در تربیت نیروی انسانی متخصص، داور، مربی و ورزشکار ادامه می دهیم تا انشاءالله تیراندازی با کمان به یکی از ورزش های موفق و مدال آور قم تبدیل شود.
وی در ادامه از برگزاری دورههای آموزش رشته ورزشی تیروکمان در شهر مقدس قم خبر داد و افزود: سال گذشته با پیگیریهای مستمر هیئت تیراندازی با کمان و با هدف یافتن مکانی مناسب برای برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کمانداران استان، این هیئت بوستان نرگس (بوستان ویژه بانوان) را با مساعدت شهرداری این منطقه برای برگزاری برنامه های آموزشی بخش بانوان رشته تیراندازی با کمان در نظر گرفت.
ملامحمدی همچنین با تقدیر از همکاری تمام عوامل در پیشرفت این رشته ورزشی از جلمه اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرداری قم، بیان کرد: رشته تیراندازی با کمان از رشتههای جذاب و مورد تأکید دین مبین اسلام است و این رشته در قم، ورزش نوپایی است که کمتر از یک دهه از فعالیت آن میگذرد و در طول این سال ها، هیئت تیروکمان قم دورههای آموزشی متعددی برگزار کرده است.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم افزود: در این مدت که از فعالیتهای هیئت تیروکمان قم سپری شده است، بانوان زیادی اظهار علاقمندی به این رشته کردهاند و هیئت قم نیز با کمترین امکانات و بالاترین کیفیت نسبت به آموزش این رشته ورزشی اقدام کرده است.
نبود سالن استاندارد دغدغه کمانداران قمی
وی یاد آور شد: یکی از مشکلاتی که این هیئت با آن مواجه است، نبود سالن استاندارد برای تمرین است اما خوشبختانه با تلاش و کوشش عوامل اجرایی هیئت و با همکاری و مساعدت شهرداری، بوستان نرگس بهعنوان مکانی مناسب برای تمرینات بانوان کماندار استان قم در نظر گرفته شد.
ملامحمدی با اشاره به نحوه برگزاری دورههای آموزشی، یادآور شد: سال گذشته کلاسهای آموزشی بانوان هیئت در در این بوستان زیر نظر مربی درجه یک و حرفهای تیروکمان یعنی فاطمه متقی کاشانی برگزار شد، ضمن اینکه برنامه های مختلف در بخش آقایان نیز در مجموعه ورزشی تختی منطقه دورشهر و نیز مجموعه ورزشی خورشید قم به انجام رسید و امسال باید بر اساس امکانات و فضایی که داریم، برنامه های آموزشی خود را برای علاقمندان به این رشته پیش بینی کنیم.
وی ابراز داشت: مهمترین هدف هیئت تیراندازی با کمان استان قم در آینده نزدیک است که با توجه بیشتر مسئولان قم و همچنین همکاری و تعامل پیوسته شهرداران مناطق مختلف شهر مقدس قم، فضا و امکاناتی اختصاص یابد تا بتوانیم بیش از پیش شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این رشته مورد تاکید اسلام باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم گفت: شرایط و امکانات فراهم شود امسال تیم تیراندازی با کمان قم برای دومین سال متوالی در لیگ برتر کشور با حریفان به رقابت می پردازد.
اسماعیل ملامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته شاهد حضور تیم تیراندازی با کمان مبین به عنوان نماینده قم در مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاه های کشور بودیم و امیدواریم امسال شرایط مناسبی ایجاد شود که کمانداران قم در پیکارهای لیگ برتر توانمندی خود را به خوبی نشان بدهند.
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