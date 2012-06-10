به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مساواتی اظهار داشت: اردوهای راهیان نور از همدان به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور در تیرماه سال جاری همزمان با سراسر کشور آغاز میشود.
وی ادامه داد: این اردوها در تیرماه سال جاری به شکلی متفاوت از سالهای گذشته به شمال غرب کشور در استانهای کردستان و آذربایجان غربی برگزار میشود.
مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان اظهار داشت: مسیر محدوده راهیان نور شمال غرب کشور از پاوه تا پیرانشهر تعیین شده که این محدوده شش منطقه شامل سنندج، دزلی، مریوان، بانه، سردشت و پیرانشهر را در برمیگیرد.
وی اظهار داشت: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و شروع شرارتهای دشمنان داخلی با حمایت استکبار جهانی، کردستان یکی از مناطقی بود که مورد تعرض واقع شد و به طور فراگیر این فتنه در جای جای مناطق کردنشین مانند آذربایجان غربی و کرمانشاه تسری یافت.
مساواتی عنوان کرد: از آغازین روزهای شکوفایی انقلاب اسلامی نیروهای انقلابی استان همدان با محوریت آیتالله شهید مدنی نماینده حضرت امام (ره) در استان همدان مقتدرانه در جای جای نقاط فتنه خیز حضور پیدا کرده و حماسههای بی بدیلی را خلق کردند.
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