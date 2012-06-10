  1. استانها
  2. همدان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۳۱

مساواتی:

50 راوی و خادم همدانی در برپایی یادمان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس همکاری دارند

50 راوی و خادم همدانی در برپایی یادمان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس همکاری دارند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان گفت: 50 راوی و خادم از استان همدان در برپایی یادمان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس با ستاد مرکزی راهیان نور همکاری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مساواتی اظهار داشت: اردوهای راهیان نور از همدان به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور در تیرماه سال جاری همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: این اردوها در تیرماه سال جاری به شکلی متفاوت از سال‌های گذشته به شمال غرب کشور در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

مدیر تحقیق و پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان اظهار داشت: مسیر محدوده راهیان نور شمال غرب کشور از پاوه تا پیرانشهر تعیین شده که این محدوده شش منطقه شامل سنندج، دزلی، مریوان، بانه، سردشت و پیرانشهر را در برمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و شروع شرارت‌های دشمنان داخلی با حمایت استکبار جهانی، کردستان یکی از مناطقی بود که مورد تعرض واقع شد و به طور فراگیر این فتنه در جای جای مناطق کردنشین مانند آذربایجان غربی و کرمانشاه تسری یافت.

مساواتی عنوان کرد: از آغازین روزهای شکوفایی انقلاب اسلامی نیروهای انقلابی استان همدان با محوریت آیت‌الله شهید مدنی نماینده حضرت امام (ره) در استان همدان مقتدرانه در جای جای نقاط فتنه خیز حضور پیدا کرده و حماسه‌های بی بدیلی را خلق کردند.

کد مطلب 1623265

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها