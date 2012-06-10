مناسبت گرایی آفت بزرگ برنامه های فرهنگی در زندانها است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در جمع برخی از فعالان فرهنگی زندانهای لرستان اظهار داشت: مجموعه ویژگی های برنامه های فرهنگی باعث شده که فعالان این حوزه برای افزایش مشارکت هر روز به دنبال ارتقاء سطح کاری خود باشند.

وی افزود: امروز در حوزه فرهنگ مباحث فراوانی پیرامون بخشهای مختلف اجتماعی و چگونگی درگیر کردن آنها در برنامه های فرهنگی مطرح می شود که شاید مهندسی فرهنگی مهمترین بحث آن باشد.

محمدی با بیان اینکه مهندسی فرهنگی یک مبحث وسیع در سطح جامعه و نخبگان است، عنوان کرد: کم توجهی به این موضوع مهم نیز آفتهایی را به همراه خواهد داشت که به سرعت می تواند ریشه های آداب و سنن یک جامعه را با خطرات جدی مواجه کند.

مدیرکل زندانهای لرستان ضمن معرفی زندان به عنوان یک مجموعه اجتماعی با شرایط ویژه بیان داشت: همه آنچه که در جامعه معمول در حال پیگیری و انجام است می بایست در زندانها نیز عملیاتی شوند با این تفاوت که کیفیت و حساسیت برنامه های اجرایی در زندانها می بایست بسیار بیشتر از برنامه های فرهنگی معمولی باشد که در کشور اجرا می شود.

وی با تأکید بر اینکه در اجرای برنامه های فرهنگی در زندانها ضروری است که به شدت از مناسبت گرایی پرهیز شود، گفت: مناسبت گرایی آفت بزرگ برنامه های فرهنگی محسوب می شود.

محمدی اظهار داشت: اکتفا به مناسبت گرایی در برنامه های فرهنگی زندانها نه تنها نمی تواند ما را در اجرای اصول برنامه های ستاد کاهش آسیب و فرآیند اصلاح و تربیت یاری کند بلکه هیچگاه هم نباید انتظار داشته باشیم که اصلاحی صورت پذیرد.

این مقام مسئول افزود: یک فعال فرهنگی زندان می بایست هر روز به دنبال یافتن راههایی برای ایجاد تأثیر بیشتر برنامه های فرهنگی بر زندانیان باشد.

وی ادامه داد: هرگاه این نگرش در فعالان فرهنگی پیدا شود آن وقت است که کار جنبه اعتقادی پیدا کرده و در نتیجه انرژی و زمانی که به میدان می آید افزایش یافته و اینجاست که شاهد جلب مشارکت زندانیان بیشتری در برنامه های فرهنگی خواهیم بود.

محمدی بیان داشت: کسانی که در حوزه های فرهنگی فعالیت می کنند ضروری است به منظور تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبانشان خود از جنبه های مختلف اخلاقی و رفتاری در آراستگی کامل به سر ببرند چرا که در غیر این صورت بعید است آن تأثیرگذاری که مد نظر ماست اجرایی شود.

وی ابراز امیدواری کرد که کسانی که در بخشهای فرهنگی زندانها فعالیت می کنند بیش از پیش خود را به علم روز مجهز کرده و در مسیر ارتقاء کیفیت و کمیت برنامه ها گام بردارند.