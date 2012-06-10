سیف پناهی به تیم فوتبال مس کرمان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان در فصل جاری بر خلاف فصل گذشته نقل و انتقالات شاهد عملکرد مثبت بوده است.

حضور عنایتی و کاظمی و پترویچ از جمله انتخابهای بی نقص مس کرمان بوده است هر چند که بسیاری بر جذب یک دروازه بان شش دانگ و همچنین جذب مجدد ادینهو در ترکیب مس تاکید دارند.

شایعات اخیر در خصوص اخراج ادینهو از تیم اماراتی فصل گذشته اش بر امیدواری های طرفداران مس افزوده است.

در آخرین مورد نیز سیف پناهی بازیکن فصل گذشته پاس همدان با نظر مثبت کادر فنی مس کرمان به این تیم پیوسته است و روند مثبت بازیکن گیری مس همچنان ادامه دارد.



