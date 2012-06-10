  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۴۳

سیف پناهی به تیم فوتبال مس کرمان پیوست

سیف پناهی به تیم فوتبال مس کرمان پیوست

کرمان - خبرگزاری مهر: در ادامه نقل و انتقالات در باشگاه فوتبال مس کرمان سیف پناهی به ترکیب این باشگاه پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مس کرمان در فصل جاری بر خلاف فصل گذشته نقل و انتقالات شاهد عملکرد مثبت بوده است.

حضور عنایتی و کاظمی و پترویچ از جمله انتخابهای بی نقص مس کرمان بوده است هر چند که بسیاری بر جذب یک دروازه بان شش دانگ و همچنین جذب مجدد ادینهو در ترکیب مس تاکید دارند.

شایعات اخیر در خصوص اخراج ادینهو از تیم اماراتی فصل گذشته اش بر امیدواری های طرفداران مس افزوده است.

در آخرین مورد نیز سیف پناهی بازیکن فصل گذشته پاس همدان با نظر مثبت کادر فنی مس کرمان به این تیم پیوسته است و روند مثبت بازیکن گیری مس همچنان ادامه دارد.


 
کد مطلب 1623274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها