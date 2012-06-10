استفاده از روش های علمی در کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین روز یکشنبه در دیدار رئیس، معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین این استان را از قطب های مهم کشاورزی کشور دانست و گفت: باید با استفاده از روش های علمی و تحقیقاتی در جهت رشد و شکوفایی این بخش گام بردارید.



آیت الله باریک بین همچنین بر حمایت بیشتر دولت از کشاورزان و حل مشکلات آنها تاکید کرد و گفت: اگر در تولیدات کشاورزی خودکفا شویم و به خارج وابستگی نداشته باشیم می توانیم در سایر بخشها نیز با اقتدار حرکت کنیم.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: برخی روشهای سنتی در کشاورزی هم هزینه بر است و هم زحمت کشاورزان را بیشتر می کند لذا باید جهاد روشهای جدید را به کشاورزان معرفی کند و بهره برداران هم از این روشهای جدید بویژه در آبیاری مدرن استقبال کنند.



محمد رضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این دیدار گزارشی از فعالیت های این سازمان و برنامه های هفته جهاد کشاورزی ارائه کرد.



وی بر انتقال دانش فنی به بخش کشاورزی و توسعه زیرساخت های این بخش تاکید کرد.

