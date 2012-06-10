اعتبارنامه نمایندگان مبارکه و پارس آباد تایید شد

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تحقیق و بررسی اعتبارنامه های نمایندگان گفت: در جلسه عصر امروز این کمیسیون که بیش از 150 دقیقه به طول انجامید اعتبارنامه های علی ایرانپور نماینده مبارکه و محمدمهدی برومند نماینده پارس آباد و مغان با حضور اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه الیاس نادران و احمد توکلی نسبت به اعتبارنامه علی ایرانپور اعتراض خود را تقدیم کمیسیون کرده بودند گفت: در این جلسه آقای ایرانپور در خصوص موارد مطرح شده علیه وی به دفاع پرداخت.

سخنگوی کمیسیون تحقیق تصریح کرد: همچنین احمد توکلی نیز نسبت به اعتبارنامه محمدمهدی برومند اعتراض کرده بودند که وی در این جلسه حضور پیدا کرد و از موارد اتهامی دفاع کرد.

به گفته وی در نهایت اعضا، اعتبارنامه این دو نفر را تایید کرده و قرار شد در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس مطرح شود.

عزیزی همچنین به ماده 65 آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، کمیسیون تحقیق تنها مواردی را بررسی می کند که قبلا شورای نگهبان بررسی نکرده است لذا با توجه به اینکه شورای نگهبان در گذشته سوابق این دو نفر را تایید کرده بود موضوع جدیدی نبود که مورد بررسی قرار بگیرد بنابراین اعضای کمیسیون تحقیق این دو اعتبارنامه را به تصویب رساندند.