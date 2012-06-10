آغاز پرحاشیه تمرینات استقلال با یک درگیری/ شعار علیه مدیرعامل پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که برای نخستین بار در کمپ اختصاصی باشگاه استقلال برگزار شد، بیش از هزار هوادار استقلال حضور داشتنند و بیشتر از همه به تشویق امیرقلعه نویی پرداختند. هواداران سرمربی تیم فوتبال استقلال در بدو ورود وی مقابل پایش گوساله و گوسفند قربانی کردند تا بازهم ماجرای سالهای گذشته تکرار شود.

تمرین استقلال در شرایطی برگزار شد که حضور قلعه نویی همه چیز را تحت تاثیر قرار داده بود و برخی حاشیه ها نیز به همین خاطر بود. یکی از هواداران استقلال که قصد ورود به زمین را داشت با ممانعت ماموران مواجه شد که اصرار او برای ورود به زمین باعث ایجاد درگیری در نخستین تمرین آبی ها شد.

علاوه بر بازیکنان ملی پوش استقلال که در اولین تمرین حضور نداشتند برخی بازیکنانی که هنوز وضعیت همکاری شان با استقلال مشخص نشده است هم در این تمرین غایب بودند. بائو، بیک زاده، صادقی، حسینی، عمران زاده، برهانی ، حمودی و چند بازیکن تستی از جمله نفرات حاضر در نخستین تمرین استقلال بودند.

هواداران استقلال که از حضور امیرقلعه نویی بسیار خوشحال بودند دقایقی را به شعار دادن علیه محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پرداختند و او را متهم کردند که با دادن کارت سوخت به برخی بازیکنان آنها را جذب پرسپولیس می کند. البته مسائل دیگری هم در مورد مدیرعامل پرسپولیس مطرح شد.

در پایان این تمرین امیرقلعه نویی اعلام کرد که تمرینات استقلال از این پس به صورت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد و این تیم برگزاری اردوی 10 روزه در ترکیه را در دستور کار قرار دارد که قرار است در این اردو سه بازی تدارکاتی نیز برگزار کند.