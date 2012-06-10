به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری معاون سیاسی و امنیتی استاندار ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی تشکلهای زیست محیطی استان قم که با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست و تعدادی از مدیران استان برگزار شد، با اشاره به آیه قرآن کریم، نعمتهای الهی را بیشمار خواند و افزود: با وجود عدم توزیع یکسان نعمتهای الهی در جهان باید حق علی السویه تمام موجودات در استفاده از آنها را در نظر گرفت که این خود وظایفی را برای مسئولین ایجاد میکند.
وی محیط زیست را همچون اقیانوسی دانست که از هر جابه آن نظر افکنی خود را در کنار آن میبینی پس باید در حفظ و حراست از آن کوشا بود.
معاون استاندار قم در ادامه بر اطلاع رسانی مناسب در مورد مناطق طبیعی و ظرفیتهای زیست محیطی و زیباییهای استان تأکید کرد و گفت: نقش تشکلهای مردم نهاد زیست محیطی در این زمینه بسیار مهم است.
وی افزود شهر قم به لحاظ معنوی دارای وجه خاصی است که در همین راستا باید به لحاظ حفظ محیط زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگیهای زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام انصاری افزود: همانطور که در استان در چند سال اخیر در حوزه صنعت قدمهای خوبی برداشته شده به تناسب آن باید در حفظ محیط زیست و احیای مناطق طبیعی استان نیز اقداماتی صورت گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: باید از عملکرد مجموعه محیط زیست با توجه اقدامات اخیر که مشخصا نگاه علمی در آن حاکم شده تقدیر کرد.
نقش مهم تشکلهای مردم نهاد در فرهنگ سازی حفظ محیط زیست
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و برنامه های انجام شده توسط این داره در هفته محیط زیست را ارائه کرد.
دکتر محمود علی رکنی در ادامه وجود تشکلهای زیست محیطی و نقش آنها در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزههای مختلف از جمله حوزه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را بسیار مهم عنوان کرد.
وی در ادامه خواستار همکاری هرچه بیشتر تشکل های مردم نهاد زیست محیطی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم شد و افزود: پژوهشها در حوزه محیط زیست باید با دید عملیاتی و اجرایی انجام شود تا از صرف هزینههای بیمورد جلوگیری شود.
تأکید بر لایروبی چشمههای منطقه حفاظت شده حوض سلطان
در ادامه جلسه، دبیران انجمن و تشکلهای زیست محیطی استان نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مسائل زیست محیطی استان ارائه کردند که از جمله می توان به خواستار ارتباط بیشتر با مسئولان و مدیران استانی برای حضور فعالانه تر در استان و تاکید بر رعایت و انجام ملاحظات زیست محیطی و حفاظت از منابع آبی تامین کننده حق آبه های زیست محیطی جهت زیست بوم های تالاب و لایروبی چشمههای منطقه حفاظت شده حوض سلطان و احیای منابع آب آن و... اشاره کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بر اطلاع رسانی مناسب در مورد مناطق طبیعی و ظرفیتهای زیست محیطی و زیباییهای استان قم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری معاون سیاسی و امنیتی استاندار ظهر یکشنبه در جلسه هم اندیشی تشکلهای زیست محیطی استان قم که با حضور مدیر کل حفاظت محیط زیست و تعدادی از مدیران استان برگزار شد، با اشاره به آیه قرآن کریم، نعمتهای الهی را بیشمار خواند و افزود: با وجود عدم توزیع یکسان نعمتهای الهی در جهان باید حق علی السویه تمام موجودات در استفاده از آنها را در نظر گرفت که این خود وظایفی را برای مسئولین ایجاد میکند.
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