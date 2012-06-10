به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم با اشاره به فراخوان استخدام 240 نفر در دستگاه‌های اجرایی استان قم گفت: این جذب بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و از محل سهمیه شماره 4550/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری انجام می شود.



محسن محرری با بیان این که در قالب این استخدام، کادر انسانی مورد نیاز 21 دستگاه اجرایی استان تامین خواهد شد، افزود: برگزیدگان پس از طی مراحل معین و قبولی در آزمون‌ توانمندی‌های عمومی، تخصصی،‌ مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت پیمانی در ادارات دارای سهمیه، مشغول به کار خواهند شد.



وی با اشاره به این که دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، به صورت غیر حضوری و فقط با مراجعه به سایت اینترنتی امکانپذیر می باشد، گفت: دواطلبان ، از ساعت 20 یکشنبه بیست و یکم خرداد تا ساعت 24 چهارشنبه بیست و چهارم خرداد می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانیwww.ostan-qom.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.



معاون استاندار قم داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی عکس دار را الزامی دانست و از داوطلبان خواست، تا با همراه داشتن مدارک مورد نیاز، حداقل یک ساعت مانده به زمان برگزاری، در محل آزمون حاضر شوند.



وی با قدردانی از همکاری و مشارکت خوب مسئولان دانشگاه قم در قبول میزبانی این آزمون، ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و همکاری مطلوب همه سازمان ها و نهادهای دست اندرکار، به ویژه نیروی انتظامی، اورژانس، آتش نشانی، برق و اتوبوسرانی شاهد برگزاری هر چه بهتر آزمون استخدامی در قم باشیم.



لازم به یاد آوری است آزمون استخدام دستگاه های اجرایی استان، ساعت 9 صبح، روز جمعه 26 خرداد ماه جاری و با حضور 2492 نفر شرکت کننده، در محل دانشگاه قم برگزار می شود.



رئیس شورای اسلامی شهرستان قم انتخاب شد



علی قاسمی ورجانی با کسب اکثریت قاطع آراء برای یک سال دیگر به عنوان رئیس شورای سلامی شهرستان قم انتخاب شد

وی در جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهرستان که به منظور انتخاب هیئت رئیسه این شورا تشکیل شده بود طی سخنانی گزارشی از عملکرد شورای شهرستان در یک سال اخیر ارائه کرد و گفت: در سال گذشته با راه اندازی سایت اطلاع رسانی شورای اسلامی شهرستان، اقدامات خوبی در زمینه انعکاس اخبار شهرستان صورت گرفت.



وی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته و استفاده از نیروهای متخصص سعی نمودیم مسائل و مشکلات شهرهای کوچک و روستاهای تابعه استان را به صورت شفاف به مسئولین انعکاس دهیم تا زمینه ای مناسب برای رفع مشکلات به وجود آید.



گفتنی است، در ادامه جلسه رأگیری به منظور انتخاب هیئت رئیسه شورا صورت گرفت که طی آن علی قاسمی ورجانی با کسب حداکثر آرا برای یک سال دیگر به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان قم انتخاب شد.



در این جلسه علی قاسمی 12 رأی از 12 رأی مأخوذه را به خود اختصاص داد و به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.



همچنین محمدحسین محمدمیرزایی به عنوان نایب رئیس و محمد رضا حاج اسماعیلی به عنوان منشی شورا انتخاب شدند.

