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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۰

سرهنگ کبکی خبر داد:

اعضای باند سارقان قطعات خودرو در خرم آباد دستگیر شدند

اعضای باند سارقان قطعات خودرو در خرم آباد دستگیر شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان از دستگیری یک باند سارقین قطعات خودرو در خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدامراد کبکی در این رابطه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان خرم آباد، اکیپی از ماموران اداره مبارزه با سرقت اگاهی استان با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات همه جانبه یکنفر از سارقان شناسایی و دستگیر که در بازجویی های اولیه به سرقت های متعددی با همدستی چهار نفر معترف شد.

سرهنگ کبکی افزود: با دستگیری 4نفر سارق و تحقیقات جامع و کامل متهمان به 7فقره سرقت خودرو و اوراق قطعات آنان معترف شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: سارقان، خودروهای سرقتی را پس از اوراق کردن به یکنفر صافکار فروختند که وی نیز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ کبکی کل دستگیر شدگان در این زمینه را 6نفر اعلام کرد و گفت: همه سارقان با دستور مقام قضایی وارد زندان شدند.

وی با اشاره به اینکه این باند در پوشش خریدار ضایعات و به صورت چند نفری اقدام به سرقت خودروها می کردند، از شهروندان خواست در زمینه راهکارهای پیشگیری از بروز جرایم همچون سرقت آگاه بوده و در صورت رویت اینگونه موارد حتما مراتب را با پلیس 110 در میان بگذارند.

کد مطلب 1623287

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