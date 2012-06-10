اعضای باند سارقان قطعات خودرو در خرم آباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خدامراد کبکی در این رابطه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان خرم آباد، اکیپی از ماموران اداره مبارزه با سرقت اگاهی استان با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات همه جانبه یکنفر از سارقان شناسایی و دستگیر که در بازجویی های اولیه به سرقت های متعددی با همدستی چهار نفر معترف شد.

سرهنگ کبکی افزود: با دستگیری 4نفر سارق و تحقیقات جامع و کامل متهمان به 7فقره سرقت خودرو و اوراق قطعات آنان معترف شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان لرستان افزود: سارقان، خودروهای سرقتی را پس از اوراق کردن به یکنفر صافکار فروختند که وی نیز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ کبکی کل دستگیر شدگان در این زمینه را 6نفر اعلام کرد و گفت: همه سارقان با دستور مقام قضایی وارد زندان شدند.

وی با اشاره به اینکه این باند در پوشش خریدار ضایعات و به صورت چند نفری اقدام به سرقت خودروها می کردند، از شهروندان خواست در زمینه راهکارهای پیشگیری از بروز جرایم همچون سرقت آگاه بوده و در صورت رویت اینگونه موارد حتما مراتب را با پلیس 110 در میان بگذارند.