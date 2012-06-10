آغاز عملیات اجرایی پایانه جدید شرق تا پایان نیمه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد رضا حاجی بیگی با بیان این مطلب اظهار کرد: شهرداری تهران بودجه ای 40 میلیارد تومانی برای فاز نخست پروژه پایانه جدید شرق پیش بینی کرده که در تلاشیم هرچه سریعتر نسبت به تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی احداث این پایانه بسیار بزرگ اقدام کنیم.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته فاز نخست پایانه جدید شرق باید طی 15 ماه تکمیل و آماده بهره برداری شود و براین اساس امیدواریم که فاز نخست این پروژه در سال آتی به بهره برداری برسد.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارکسوارهای شهر تهران خاطر نشان کرد: بخشی از تجهیز کارگاه این پروژه صورت گرفته و تا پیش از اتمام نیمه نخست سال عملیات اجرایی فاز نخست پایانه جدید شرق آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: در فاز نخست پروژه ، سالن ها و سکوها پایانه تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید تا جابه جایی مسافران از این پایانه امکان پذیر شود.

حاجی بیگی افزود: فازهای بعدی پایانه جدید شرق ساخت تعمیرگاه ها، هتل ها، مراکز خدماتی و... پیش بینی شده که امیدواریم در این بخش از کار بتوانیم از مشارکت بخش خصوصی بهره مند شویم.