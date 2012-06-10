اوقات فراغت فرصت شکوفایی استعدادهای نسل جوان در ورزش است

رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تسهیلات و امکانات مناسب شهروندان قم به منظور بهره برداری از برنامه های ورزشی تابستان امسال صورت گرفته است، اظهار داشت: اوقات فراغت مناسب‌ترین فرصت برای توسعه مهارت‌های شناختی و شکوفایی استعدادها در رشته های مختلف ورزشی به شمار می رود.



اوقات فراغت بستر مناسبی برای خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در ورزش است



وی ادامه داد: مطالعات و بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که اوقات فراغت همواره بستر مناسبی برای خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها به خصوص در ورزش است و عدم پرداختن به استفاده بهینه از آن سدی بزرگ در راه توسعه و بروز خلاقیت نسل نوجوان و جوان علاقمند به ورزش در جامعه محسوب می شود.



منعم استفاده از اوقات فراغت را مناسب‌ترین فرصت برای توسعه مهارت‌های شناختی و شکوفایی استعدادهای نسل نوجوان و جوانان جامعه در ورزش و حتی سایر عرصه ها نظیر علم و فرهنگ و هنر دانست و بیان کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان قم در این راستا برنامه‌های متنوعی را در دستور کار خود قرار داده که قطعا مورد توجه و استقبال جوانان به ویژه خانواده های آنها واقع خواهد شد.



وی اهم برنامه‌های این اداره کل را برگزاری کلاس ها و دوره های مختلف آموزشی، فرهنگی و همچنین مسابقات متنوع و مختلف ورزشی در رشته های مختلف عنوان کرد و ابراز داشت: بازدید از نحوه برگزاری و اجرای برنامه های اوقات فراغت در استان و خارج از استان، برگزاری نشست‌های راهبردی با صاحب نظران امر ورزش، کارشناسان و متخصصان رشته‌های مختلف، برگزاری اردوهای ورزشی و حضور در محیط‌ها و فضاهای ورزشی مختلف، برگزاری دوره‌های آموزشی توانمند سازی به منظور افزایش قابلیت‌ها و توانمندی‌های مهارت‌های عمومی، تخصصی فنی از جمله دیگر برنامه های این ستاد در طول تابستان و اجرای طرح اوقات فراغت سال جاری خواهند بود.



شهریه‌های برنامه‌های اوقات فراغت را کنترل خواهیم کرد



معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم اظهار داشت: به منظور فراهم‌سازی زمینه استفاده همه اقشار جامعه از برنامه‌های ورزشی طرح اوقات فراغت، هماهنگی‌های لازم با هیئت های مختلف و حتی باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی سطح استان قم صورت گرفته است که این برنامه‌ها در پایگاه‌های اوقات فراغت تابستانه این اداره کل قابل ارائه هستند.



وی در ادامه از برگزاری مراسم ویژه ای برای آغاز برنامه های ورزشی طرح اوقات فراغت خبر داد و عنوان داشت: هماهنگی های لازم در زمینه برگزاری مراسمی در خور شان جامعه ورزش و خانواده ها و شهروندان قمی در حال انجام شدن است و انشاءالله شاهد برگزاری مراسم باشکوهی خواهیم بود.



منعم ادامه داد: مهمترین رشته هایی که در فصل تابستان و در طول اجرای طرح اوقات فراغت از سوی نوجوانان و جوانان و حتی خانواده های آنها بیش از همه مورد استقبال قرار می گیرند، رشته های فوتبال و شنا هستند که شهریه های این برنامه ها را کنترل خواهیم کرد تا شهروندان قمی بدون دغدغه از این برنامه ها استفاده کنند.

