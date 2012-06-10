به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح ذیل است:

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت عالم ربانی، آیت‌الله سیدعبدالعلی آیت‌اللهی امام جمعه محترم لارستان که عمر پربرکت خود را در نشر و گسترش معارف اسلامی صرف نمود، موجب تأسف و تأثر خاطرگردید. ارتحال آن عالم جلیل‌القدر و معلم اخلاق را به خاندان شریف، علما، روحانیون و مردم شهید پرور لارستان و استان فارس تسلیت می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان به‌ ویژه بیت شریف و محترمشان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام