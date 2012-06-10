  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۹

با صدور پیامی؛

هاشمی رفسنجانی در گذشت آیت الله آیت‌اللهی را تسلیت گفت

هاشمی رفسنجانی در گذشت آیت الله آیت‌اللهی را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت در پی ارتحال عالم ربانی آیت‌الله سیدعبدالعلی آیت‌اللهی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش  خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح ذیل است:

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت عالم ربانی، آیت‌الله سیدعبدالعلی آیت‌اللهی امام جمعه محترم لارستان که عمر پربرکت خود را در نشر و گسترش معارف اسلامی صرف نمود، موجب تأسف و تأثر خاطرگردید. ارتحال آن عالم جلیل‌القدر و معلم اخلاق را به خاندان شریف، علما، روحانیون و مردم شهید پرور لارستان و استان فارس تسلیت می‌گویم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علوّ درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان به‌ ویژه بیت شریف و محترمشان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

کد مطلب 1623292

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