همایش نقش شیر و فرآورده های آن در سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک عصر یکشنبه در همایش نقش شیر و فرآورده های های آن در هتل امیر کبیر اراک با بیان اینکه شیر به عنوان منبع سرشار کلسیم در سلامتی افراد نقش مهمی دارد افزود: کمبود ویتامین دی و کلسیم و فقر آن عوارض جدی در سلامت دارد.
دکتر مجید رمضانی با تاکید براینکه روزانه باید حدود 400میلی گرم تا یک و نیم گرم کلسیم جذب بدن شود اظهار داشت: سیستم بدن به گونه ای عمل می کند که مقادیری از کلسیم را روزانه از طریق تعریق و ادرار دفع اجباری می کند و اگر دریافت کلسیم هر روز زیر 200میلی گرم باشد استحکام استخوانی و دندان ها با مشکل جدی مواجه می شود.
وی افزود: توده و بافت استخوانی افراد در سن 20 تا 30سالگی کامل می شود و مصرف شیر و لبنیات درقبل از این زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که متاسفانه این مهم نادیده گرفته می شود.
وی با اشاره به نقش موثر رسانه ها درتبلیغات و بالابردن مصرف شیر و لبنیات گفت: متاسفانه تبلیغات رسانه ها برای مصرف شیر و فرآورده های لبنی به نسبت نوشابه ها ناچیز است.
میانگین مصرف شیر در ایران حدود 80 کیلوگرم در سال است
عضو فدراسیون بین المللی شیر و همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز در این همایش با بیان اینکه میانگین مصرف شیر مایع در ایران حدود 80 کیلوگرم در سال است گفت: استاندارد میانگین مصرف شیر مایع با شاخص دریافت کلسیم برای هر فرد 300کیلوگرم و با شاخص دریافت پروتئین 200 کیلوگرم درسال می باشد.
دکتر ثریا نواب پورمصرف ناچیزشیر را ناشی از فقر فرهنگ تغذیه و جایگاه شیر و لبنیات در سبد غذایی خانواده ها عنوان کرد و افزود: باید مصرف شیر به عنوان سمبل و نماد سلامتی فرهنگ سازی شود.
وی استفاده از شیر و لبنیات به صورت مستمر و روزانه را در کنترل وزن ، تسهیل سوخت و ساز بدن ، کاهش کلسترول و فشار خون و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی موثر عنوان کرد و افزود: مصرف شیر همچنین خاصیت سم زدایی قوی دارد.
مصرف شیر در کاهش آسیبهای آلاینده های هوا موثر است
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