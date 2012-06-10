همایش نقش شیر و فرآورده های آن در سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک عصر یکشنبه در همایش نقش شیر و فرآورده های های آن در هتل امیر کبیر اراک با بیان اینکه شیر به عنوان منبع سرشار کلسیم در سلامتی افراد نقش مهمی دارد افزود: کمبود ویتامین دی و کلسیم و فقر آن عوارض جدی در سلامت دارد.

دکتر مجید رمضانی با تاکید براینکه روزانه باید حدود 400میلی گرم تا یک و نیم گرم کلسیم جذب بدن شود اظهار داشت: سیستم بدن به گونه ای عمل می کند که مقادیری از کلسیم را روزانه از طریق تعریق و ادرار دفع اجباری می کند و اگر دریافت کلسیم هر روز زیر 200میلی گرم باشد استحکام استخوانی و دندان ها با مشکل جدی مواجه می شود.

وی افزود: توده و بافت استخوانی افراد در سن 20 تا 30سالگی کامل می شود و مصرف شیر و لبنیات درقبل از این زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که متاسفانه این مهم نادیده گرفته می شود.

وی با اشاره به نقش موثر رسانه ها درتبلیغات و بالابردن مصرف شیر و لبنیات گفت: متاسفانه تبلیغات رسانه ها برای مصرف شیر و فرآورده های لبنی به نسبت نوشابه ها ناچیز است.

میانگین مصرف شیر در ایران حدود 80 کیلوگرم در سال است

عضو فدراسیون بین المللی شیر و همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز در این همایش با بیان اینکه میانگین مصرف شیر مایع در ایران حدود 80 کیلوگرم در سال است گفت: استاندارد میانگین مصرف شیر مایع با شاخص دریافت کلسیم برای هر فرد 300کیلوگرم و با شاخص دریافت پروتئین 200 کیلوگرم درسال می باشد.

دکتر ثریا نواب پورمصرف ناچیزشیر را ناشی از فقر فرهنگ تغذیه و جایگاه شیر و لبنیات در سبد غذایی خانواده ها عنوان کرد و افزود: باید مصرف شیر به عنوان سمبل و نماد سلامتی فرهنگ سازی شود.

وی استفاده از شیر و لبنیات به صورت مستمر و روزانه را در کنترل وزن ، تسهیل سوخت و ساز بدن ، کاهش کلسترول و فشار خون و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی موثر عنوان کرد و افزود: مصرف شیر همچنین خاصیت سم زدایی قوی دارد.

مصرف شیر در کاهش آسیبهای آلاینده های هوا موثر است

وی با اشاره به آلودگی هوای شهر اراک گفت: در شهر های آلوده چون شهر اراک مصرف شیر و مواد لبنی درکاهش آسیب های آلاینده های هوا و محیط های شیمیایی موثراست.

اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کند و تفکرات غلط رایج در بین خانواده ها را در مورد این مایع ناب با ارزش غذایی کم نظیر تغییر دهد.

دکتر نواب پور بیماری پوکی استخوان را از شایع ترین بیماری های پیری عنوان کرد و افزود: این بیماری در کشور ایران به علت بی توجهی در مصرف مستمر و روزانه شیر از کشورهای پیشرفته 15 سال زودتر خود را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد که مصرف انواع فرآورده های لبنی چون پنیر و ماست نیز در ایران بسیار کمتر از کشورهای اروپایی است و در این حوزه نیز باید فرهنگ سازی با کمک نهادهای آموزشی و رسانه ها انجام شود