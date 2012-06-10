افزایش اعضای سه کمیسیون مجلس/ تابش عضو کمیسیون بودجه شد

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعضای شعب 15 گانه تحقیق و بررسی اعتبارنامه های نمایندگان گفت: 12 نفر از نمایندگانی که نسبت به نحوه انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس اعتراض داشتند در این جلسه شرکت کردند و بر همین اساس تعدادی از آنها به کمسیونهای دلخواه خود پیوستند.

نماینده ارومیه در خانه ملت افزود: همچنین در این جلسه مقرر گردید 4 نفر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه شوند که بر این اساس تعداد اعضا به 29 نفر می رسد. همچنین سه نفر به تعداد اعضای کمیسیون صنایع و یک نفر به تعداد اعضای کمیسیون انرژی اضافه خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقایان محمدرضا تابش، مقداد نجف نژاد، عزیزی نماینده شازند و کاتب نماینده گرمسار به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آمدند گفت: همچنین آقای بخشایشی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه شد.

وی از انتخاب محمد سعید انصاری برای عضویت در کمیسیون انرژی خبر داد و تصریح کرد: همچنین آقایان پیرموذن نماینده مردم اردبیل، منصوری نماینده مردم لنجان و سبحانی فرد نماینده مردم سبزوار به عضویت کمیسیون صنایع در آمدند.

جهانگیرزاده تاکید کرد: فردا در جلسه مشترک هیئت رئیسه و اعضای شعب افرادی که دارای کمیسیون نیستند مشخص خواهند شد.