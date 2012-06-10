  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۹

جهانگیرزاده به مهر خبرداد:

افزایش اعضای سه کمیسیون مجلس/ تابش عضو کمیسیون بودجه شد

افزایش اعضای سه کمیسیون مجلس/ تابش عضو کمیسیون بودجه شد

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به افزایش تعداد اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس اسامی اعضای جدید این کمیسیونها را اعلام کرد.

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعضای شعب 15 گانه تحقیق و بررسی اعتبارنامه های نمایندگان گفت: 12 نفر از نمایندگانی که نسبت به نحوه انتخاب اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس اعتراض داشتند در این جلسه شرکت کردند و بر همین اساس تعدادی از آنها به کمسیونهای دلخواه خود پیوستند.

نماینده ارومیه در خانه ملت افزود: همچنین در این جلسه مقرر گردید 4 نفر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه شوند که بر این اساس تعداد اعضا به 29 نفر می رسد. همچنین سه نفر به تعداد اعضای کمیسیون صنایع و یک نفر به تعداد اعضای کمیسیون انرژی اضافه خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقایان محمدرضا تابش، مقداد نجف نژاد، عزیزی نماینده شازند و کاتب نماینده گرمسار به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آمدند گفت: همچنین آقای بخشایشی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه شد.

وی از انتخاب محمد سعید انصاری برای عضویت در کمیسیون انرژی خبر داد و تصریح کرد: همچنین آقایان پیرموذن نماینده مردم اردبیل، منصوری نماینده مردم لنجان و سبحانی فرد نماینده مردم سبزوار به عضویت کمیسیون صنایع در آمدند.

جهانگیرزاده تاکید کرد: فردا در جلسه مشترک هیئت رئیسه و اعضای شعب افرادی که دارای کمیسیون نیستند مشخص خواهند شد.

کد مطلب 1623297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها