استخدام 463 نفر در دانشگاه علوم پزشکی لرستان/ ایجاد مراکز سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علیرضا شاهرخی استخدادم این افراد را گام بلند دیگری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در راستای رفع چالشهای ناشی از کمبود نیروی انسانی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی استان دانست.

وی اظهار داشت: به دنبال پیگیری های مستمر و پس از برگزاری نشستهای کارشناسی متعدد و فراوان برای تبیین و تشریح وضعیت موجود بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه علاوه بر استخدام 70 نفر نیروی انسانی برای بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) شهرستان سلسله که قبلاً اطلاع رسانی شده بود، مجوز استخدام 393 نفر دیگر نیز در دانشگاه علوم پزشکی اخذ شد.

شاهرخی با بیان اینکه صدور مجوز استخدام توسط استانداریها برای اولین بار و تنها برای معدودی از استانداری های کشور صورت گرفته است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان پست های بلاتصدی فراوانی داشته که با این استخدام تا حدود زیادی مشکل کمبود نیروی انسانی مرتفع خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان به رشته ها و رسته های شغلی فراوانی نیازمند است که پس از اولویت بندی نیازهای پرسنلی دانشگاه، 860 شغل به استانداری لرستان اعلام شد که با عنایت به نیاز سایر دستگاههای اجرایی استان به نیروی انسانی با استخدام 393 نفر در دانشگاه موافقت شد که این رقم تقریبا معادل نیمی از مجوزهای صادره برای کل استان بوده است.

شاهرخی تصریح کرد: صدور مجوز استخدام 393 نفر جدید، جدای از استخدام 70 نفر نیروی تخصصی درمانی برای شهرستان سلسله بوده و با صدور دو مجوز استخدامی اخذ شده در مجموع 463 نفر به استخدام دانشگاه درخواهند آمد.

نشست بررسی کلیات طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع لرستان

نشست بررسی کلیات طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سلامت در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با حضور مسئولین کمیته های پنجگانه، دست اندرکاران و کارشناسان در این معاونت برگزار شد.

مسئول گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این نشست با اشاره به بحث نرم افزاری و سخت افزاری طرح پزشک خانواده گفت: چارتهای سازمانی و ستاد راهبردی استان همراه با کمیته های در نظر گرفته شده با اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی های فنی آماده اجرای هرچه مؤثرتر طرح پزشک خانواده است.

شاهوردی با بیان اینکه استاندار لرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیشترین سهم را در اجرایی کردن این برنامه داشته اند، افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده در هر شهر به ازای هر 10 هزار نفر یک مرکز سلامت دائر می شود.

وی با بیان اینکه همچنین سامانه سلامت ایرانیان نیز بعد از تکمیل مورد استفاده مراکز درمانی و بهداشتی قرار می گیرد، گفت: زیر ساخت های این سامانه به صورت کامل انجام شده است و مدیران بیمارستانها، مطب ها و همه مراکز بهداشتی درمانی باید از هم اکنون به فکر چیدمان نیروهای انسانی و اصلاح ساختار فیزیکی محل خدمت خود باشند.