بررسی موضوع هسته ای ایران در کنفرانس امنیتی بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، منامه روز سه شنبه شاهد برگزاری کنفرانس امنیتی درباره خلیج فارس خواهد بود.



این کنفرانس با عنان امنیت خلیج فارس، واقعیتهای منطقه ای و توجه بین المللی از سوی مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی و انرژی بحرین با همکاری مرکز مطالعات دفاعی و امنیتی سلطنتی انگلیس برگزار می شود.



در این کنفرانس، مسائل مهم مرتبط با حوادث کنونی و تاثیرات آن بر منطقه از جمله تدابیر امنیتی میان آمریکا و انگلیس و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، موضوع هسته ای ایران و تنشهای سیاسی در منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.



در این کنفرانس شخصیتهایی همچون شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور رژیم بحرین، عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، جان میلر فرمانده ناوگان پنجم ارتش آمریکا و جاناتان آیال مدیر مطالعات بین المللی امنیت مرکز سلطنتی انگلیس شرکت دارند و به سخنرانی خواهند پرداخت.