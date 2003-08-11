بايد زمينه آشتي جريانهاي شعري را فراهم كنيم

"دكتر بهروز ياسمي " شاعر و منتقد معاصر بابيان اين مطلب به خبرنگارادبي "مهر"، افزود: اين نوع نگاه خصمانه به همد يگر داشتن در ميان شاعران و جريانهاي شعري يك اشتباه است. اين نوع رفتار ها هيچ كمكي به پيشرفت شعر وادبيات ما نمي كند بلكه باعث عقب ماندن ما از حركتهاي ادبي در دنيا مي شود .



ياسمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا شاعران جوان بعد از انتشار اولين مجموعه شعر خود ديگر پيشرفت شعري ندارند ، گفت: اين يكي از مشكلات بزرگ شعر امروز است و من به شخصه بسياري از شاعران را ديده ام كه قبل از چاپ مجموعه شعر هايشان خوب شعر مي گفتند ، ولي به محض انتشار كتاب بي انگيزه شده اند .

اين شاعر اظهار داشت : چند ين دليل وجود دارد كه مهمترين آن به شهرت رسيدن زود هنگام است . اين جوانها وقتي كتاب چاپ مي كنند و چند نفر از آنها تعريف مي كنند همه چيز را تمام شده مي بينند و فكر مي كنند ديگر شاعر بزرگي شده اند و بجاي سعي بيشتر براي گفتن شعرهاي بهتر، هر حرفي را كه مي گويند به عنوان شعر منتشر مي كنند .

وي گفت : دليل ديگر اين افت شعري جوانان، فشار رواني است كه بعد از چاپ اولين مجموعه شعر به شاعر وارد مي شود .اين فشار رواني باعث مي شود شاعر هميشه نگران نظر مخاطباني باشد كه در انتظار شعرهاي او هستند، به همين دليل گاهي سعي مي كند مطابق خواسته ها و سفارشهاي آنها شعر بگويد .

ياسمي ادامه داد: عده اي نيز توان شعريشان همان اندازه است كه در چاپ اولين مجموعه آن را نشان داده اند و بيشتر از آن هم نمي توان از آنها توقع داشت . دلايل ديگري كه مي توان نام برد؛ مشكلات زندگي و جامعه است كه باعث فاصله گرفتن شاعر از شعر مي شود .

اين شاعر با انتقاد از عدم استفاده جوانان از ذوق شعري خود، گفت : در گذشته ذوق و قريحه در شعر ، متعلق به خود شاعر بود ، اما امروز شاعران با استناد به نظريه ها و گفته هاي نويسندگان خارجي شعر مي گويند ، يعني شاعران ما دنيا را از ديد شاعران و منتقدان خارجي نگاه مي كنند .

شعر يك تجربه شخصي و نگاه ويژه به اشيا است و نبايد براي ديدن و گفتن از دنيا با چشم ديگران نگاه كنيم .

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