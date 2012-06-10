  1. بین الملل
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۱

همانطور که انتظار می رفت؛

انتخابات مجلس موسسان لیبی به تعویق افتاد

انتخابات مجلس موسسان لیبی به تعویق افتاد

اعضای کمیساریای عالی انتخابات لیبی از به تعویق افتادن انتخابات مجلس موسسان به ماه آینده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، انتخابات مجلس موسسان قرار بود 19 ژوئن(30 خرداد) برگزار شود که به دلایل لجستیکی به ماه آینده میلادی موکول خواهد شد.

در این زمینه یک عضو این کمیساریا گفت تصمیم به تعویق انتخابات به ویژه به این دلیل گرفته شده است تا فرصت برای نامزدهایی که نامزدی آنها رد شده است، برای ارائه شکایت فراهم شود.

وی افزود زمانهای متعددی پیشنهاد شد، اما در بیشتر رایزنی ها، زمان دهم جولای(20 تیر) مطرح شده است.

خاطر نشان می شود پیشتر محمد الحریزی سخنگوی شورای انتقالی لیبی از احتمال تعویق انتخابات مجلس موسسان این کشور در صورت درخواست کمیته عالی انتخابات این کشور خبر داده بود.

این در حالی است که شورای انتقالی در ماه مه گذشته اعلام کرده بود به هیچ عنوان این انتخابات به تعویق نخواهد افتاد.

این انتخابات قبلا قرار بود 19 ژوئن جاری(30 خرداد) برگزار شود و مجلس موسسان که از طریق این انتخابات تعیین خواهند وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده خواهند گرفت.اعضای این مجلس 200 نفر خواهد بود.
 
روز گذشته ناصر الهواری رئیس جمعیت حقوق بشر لیبی گفته بود احتمالات قطعی برای به تعویق افتادن زمان انتخابات کنگره ملی وجود دارد و این مسئله روز یکشنبه اعلام خواهد شد.

وی برگزاری تظاهرات مردم خشمگین در منطقه شرقی که خواستار تقسیم کرسی های کنگره ملی شده اند از جمله دلایل به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان دانسته بود.
کد مطلب 1623300

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