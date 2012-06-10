  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۴۱

هاشمی رفسنجانی:

اختلاف دیدگاهها نباید مانع از فعالیت و خدمت‌ رسانی به کل جامعه شود

اختلاف دیدگاهها نباید مانع از فعالیت و خدمت‌ رسانی به کل جامعه شود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود اختلاف سلیقه سیاسی را در همه تشکّل‌ها طبیعی خواند و تاکید کرد که اختلاف دیدگاه‌ها نباید مانع از فعالیت و خدمت‌رسانی به کل جامعه گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار هیأت مدیره کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب، زندانیان سیاسی قبل از انقلاب را صاحب حق در نظام جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: مجموعه زندانیان قبل از انقلاب از جمله سرمایه‌هایی هستند که باید بیش از گذشته در مسائل و حوادث جامعه حضور و تأثیر داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود اختلاف سلیقه سیاسی را در همه تشکّل‌ها طبیعی خواند و تاکید کرد که اختلاف دیدگاه‌ها نباید مانع از فعالیت و خدمت‌رسانی به کل جامعه گردد.
 
هاشمی رفسنجانی به مشکلات صنفی زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: هر تشکل، مجموعه و جمعیت قانونی در کشور باید از حداقل‌های مادی و معنوی برای فعالیت برخوردار باشد و لازم است مسئولان و دلسوزان کشور در حد توان مشکلات و موانع پیش روی فعالیت این‌گونه تشکّل‌ها را برطرف نمایند.
 
در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام حقیقی و نیز صفاریان از اعضای هیأت مدیره کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب گزارشی از تأسیس، فعالیت و تعداد اعضای این کانون ارائه کرده و با بیان مشکلات صنفی این مجموعه خواستار کمک مسئولان و مساعدت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرتفع شدن این مشکلات شدند.
کد مطلب 1623302

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