تعداد جرائم نیروهای مسلح کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بررسی علل و عوامل ارتکاب جرائم مالی و راهکاری های موثر پیشگیری از وقوع جرم عصر یکشنبه در سالن اجتماعات نیروی انتظامی استان قزوین برگزار شد.



علی غلامی در این همایش گفت: موضوع فساد مالی و مواد مخدر از مسائلی است که دشمن سعی دارد از طریق آن به نظام اسلامی ضربه بزند.



مدیرکل عفو و پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: حفظ سلامت، نشاط و پویایی نیروهای مسلح از

ضروریاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.



غلامی تصریح کرد: سلامتی و نشاط این نیروها از شاخص های اصلی و سرمایه نظام محسوب می شود و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن باید حفظ شود.



وی افزود: برای حفظ سلامتی و نشاط نیروهای مسلح، پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته و برای این کار، شورای پیشگیری از وقوع جرم در تمامی استان ها تشکیل که نتایج خوبی داشته است.



غلامی یادآورشد: سازمان قضایی نیروهای مسلح با کمک فرماندهان نظامی و انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم را برای سالم سازی هرچه بیشتر محیط خدمتی از سال 76 آغاز کرده است.



وی در ادامه تصریح کرد: امنیت از نیازهای اساسی جامعه است که در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها نیز تاثیرگذار است و تامین آن در جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروهای مسلح است.



غلامی گفت: در این همایش عناوین متعددی از جرائم را مورد برسی کارشناسی قرار دادیم که عوامل وقوع این جرائم، سپس راهکارهای پیشگیری از وقوع از این مجامع حاصل شد که در کنار آن تحقیقات علمی و دانشگاهی و پژوهشی هم انجام شد که مجموع آنها در پیشگیری از جرم موثر است.



امیر شهری فرمانده لشکر 16 زرهی، سردار جعفری نسب فرمانده نیروی انتظامی و سردارآبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر هم، در سخنانی ایجاد زمینه های اعتقادی و تربیت اسلامی را از عوامل بازدارندگی از جرم ذکر کردند.