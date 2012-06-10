طرح سنجش سلامت کودکان در بدو ورود به دبستان در لرستان آغاز شد

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام ورودی های پایه اول دبستان به صورت مشروط از اول اردیبهشت و تا پایان اردیبهشت انجام شده است، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح نزدیک به 30 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان معاینه خواهند شد.

وی پیشگیری از افت تحصیلی و تامین بهداشت روانی خانواده، هدایت آموزشی، آگاهی والدین از وضعیت فرزندشان و دسترسی به اطلاعات در زمینه وضعیت بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی نوآموزان بدو ورود به دبستان را از اهداف طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان عنوان کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه اجرای این طرح در تمامی مناطق شهری و روستایی الزامی است، عنوان کرد: نو آموزان توسط پزشکان متخصص مورد سنجش بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی قرار می گیرند.

ماکنعلی با بیان اینکه برنامه ریزی ها در راستای اجرای خوب طرح سنجش انجام شده است، افزود: برای ارزیابی هر کودک طی اجرای این طرح در مرحله مقدماتی 65 هزار ریال دریافت می‌ شود.

وی عنوان کرد: طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در استان لرستان توسط 21 پایگاه ثابت و سیار از بیستم خرداد ماه آغاز شده است.