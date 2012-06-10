طرح سلب اعتماد از نوری مالکی رای نیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "آسوشیتدپرس"، پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری عراق روز یکشنبه با اعلام این خبر نوشت طرح جمع آوری امضا برای سلب اعتماد از" نوری مالکی " نخست وزیرآرای کافی را به دست نیاورده است.



لازم به ذکر است در هفته گذشته اعلام جمع آوری 176 امضا علیه نوری المالکی و تشکیل کمیته ای از سوی طالبانی برای بررسی این مسئله و هشدار نخست وزیر عراق درباره به خطر افتادن روند دموکراسی از جمله مباحثی بود که آینده سیاسی این کشور را با بحران جدی روبرو کرده بود، با این حال تحرکات منفی ایاد علاوی و طیفهای همسو با آن برای سرنگونی دولت منتخب عراق ادامه دارد.