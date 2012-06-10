جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار/تصویب قوانین برای امنیت زنان شاغل

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در نشست راهبردی، تامین امنیت زنان شاغل و عدم اختلاط زن و مرد در محیط های کاری بود گفت: خوشبختانه این موضوع در ادارات دولتی لحاظ می شود اما در محیط های خصوصی چندان به این موارد حساس نیستند.

وی با بیان اینکه در محیط های کاری خصوصی امنیت زنان با مشکل مواجه بوده و اختلاط بیش از حد میان زن و مرد در حال گسترش است افزود: به دنبال تمهیداتی هستیم تا در بخش خصوصی امنیت لازم را برقرار کنیم.

به گفته معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بخش خصوصی شرایط خاص خود را دارد و کافرما در برابر سرمایه‌گذاری‌ خود، به دنبال سود است و این نکته ممکن است که بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار دهد.

سجادی در ادامه با اشاره به اینکه تصویب قوانین حمایتی برای تامین امنیت اشتغال زنان در بخش خصوصی ضروری است تاکید کرد: برای حمایت از زنان شاغل در بخش خصوصی باید بتوانیم به قانون کار ورود پیدا کنیم.

تمامی کارمندان تحت آموزش طرح مطلع مهر قرار می گیرند

معاون خانواده مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به این که اجرای طرح مطلع مهر در سال جاری به زودی در سراسر کشور آغاز می شود گفت: در سال 91 تمام کارمندان زن و مرد کشور تحت آموزش های این طرح قرار می گیرند.

سجادی ادامه داد: این طرح که در سال 90 به صورت پایلوت در 8 استان کشور برگزار شده بود به اتمام رسیده است و در حال برنامه ریزی برای اجرای آن در سال جدید هستیم.

وی افزود: در سال 91 با برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا سراسر کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند و برنامه های آموزشی تحکیم خانواده به صورت نامحدود در این طرح در سطح کشور برگزار خواهد شد.

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: این طرح با همکاری سه گروه پزشکی، روانشناسی و فقهی و برای کاهش آمار آثار طلاق در میان زوج های جوان برگزار می شود.

سجادی تصریح کرد: زوج‌های جوانی که در پنج سال نخست زندگی مشترک خود قرار دارند در سه بخش سلامت، بهداشت، احکام خانواده و روانشناختی در این طرح شرکت می کنند.

تدریس شکوه همسرداری در دانشگاه تهران

معاون امور خانواده مرکز امور خانواده ریاست جمهوری با بیان‌اینکه تدریس کتاب شکوه همسرداری در دانشگاه ها اجباری نیست، گفت: کتاب شکوه همسرداری در برخی از دانشگاه های کشور مانند دانشگاه تهران در حال تدریس است و تدریس این کتاب بر اساس تشخیص اساتید انجام می شود زیرا برخی از اساتید تدریس این درس را به عنوان واحد درسی قبول ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه تالیف این کتاب به اتمام رسیده و در اختیار دانشگاه ها نیز قرار گرفته است افزود: دانشگاه ها اجباری برای تدریس این کتاب ندارند اما بر اساس برنامه ریزی ها بهتر است تا این کتاب در برنامه درسی دانشجویان قرار گیرد.