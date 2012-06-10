آغاز ثبت نام طرح نشاط معنوی در امامزادگان همدان/تبدیل حمام محله حاجی همدان به موزه صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: ثبت نام طرح نشاط معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه استان همدان آغاز شد.

حجت الاسلام محمد صالحی اظهار داشت: این طرح با هدف غنی سازی اوقات فراغت در جوار43 امامزاده و بقاع متبرکه استان همدان برگزار می شود.

وی گفت: مخاطبیان طرح تابستانی نشاط معنوی دانش آموزان دختر و پسر از سنین هشت تا 18 سال در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هستند.

وی گفت: آموزش قرآن شامل روخوانی، روانخوانی، ترجمه، مفاهیم و برگزاری دوره های آموزشی، ورزشی، هنری و اردویی از برنامه های طرح نشاط معنوی است.

تبدیل حمام محله حاجی همدان به موزه صنایع دستی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان گفت: حمام محله حاجی همدان موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی می شود.

اسدالله بیات گفت: این حمام به عنوان یکی از بناهای بسیار زیبای شهر همدان که در دوره قاجارساخته شده، برای ایجاد موزه صنایع دستی در نظر گرفته شده است.

بیات با بیان اینکه حمام محله حاجی با مساحتی افزون بر یک هزار متر مربع دو حمام زنانه و مردانه را شامل می شود، افزود: این حمام دارای شش طاق نما بوده که دو به دو با هم قرینه اند.

استاندار همدان خواستار انتقال جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به همدان شد

استاندار همدان در نامه ای از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در استان همدان برگزار و دبیرخانه این جشنواره به همدان منتقل شود.

کرم رضا پیریایی در این نامه آورده است: کهن دیار تاریخ و تمدن ایران اسلامی دارالمومنین و دارالوفاق همدان همواره در زمینه برگزاری رخدادهای عظیم فرهنگی و هنری پیشتاز بوده و در برگزاری جشنواره های متعدد موفق بوده است.

وی عنوان کرده است: جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در چهار دوره، جشنواره فیلم دفاع مقدس، جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و جشنواره های منطقه ای و استانی و وجود زیرساخت های مناسب از قبیل مجتمعهای فرهنگی و سینمایی مجهز به پیشرفته ترین امکانات نمایش فیلم و فعالیت سایت منحصر به فرد باغ موزه دفاع مقدس تصدیق می کند که برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در این استان و انتقال دبیرخانه برگزاری از تهران به همدان بسیار مناسب و به جا است.

پیریایی در این نامه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورای برگزاری جشنواره دعوت کرده تا با حضور در این استان و بررسی شرایط برگزاری، مقدمات برگزاری جشنواره در همدان فراهم شود.

حضور پنج نمایش از همدان در تئاتر ماه

مسئول واحد نمایش حوزه هنری استان همدان از حضور پنج نمایش از استان همدان در جشنواره تئاتر ماه خبر داد.

نیما بیگلریان گفت: با اعلام فراخوان جشنواره سراسری تئاتر ماه، بیش از 20 اثر نمایشی از سراسر استان به واحد نمایش حوزه هنری همدان ارسال شد که در پایان پنج اثر انتخاب و به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاتر ماه در تهران ارسال شد.

وی افزود: در بخش نمایش کودک و نوجوان، نمایش"پری دریایی" به کارگردانی مرضیه درخشان نیا و نمایش "عروس برفی" به کارگردانی بهنام میرزایی، در بخش نمایش خیابانی نمایش "پیر پالان دوز"به کارگردانی مجتبی شجاعی و در بخش نمایش صحنه ای نمایش" نقالی قالی" به کارگردانی محمد قاسمی و نمایش "روزهای آرام آقای آرام"به کارگردانی احمد بیگلریان انتخاب شدند.

16 مهرماه، آغاز شادی های کودکانه تئاتر در همدان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 16 مهر ماه سال جاری در همدان آغاز به کار می کند و تا 21 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

خسرو بیات در جلسه هماهنگی برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان افزود: در این دوره جشنواره بخش های نمایش کودک و نمایش نوجوان به صورت مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بیات گفت: نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار "تئاتر و نقش آن در تربیت و آموزش مخاطب" و رویکرد توجه و حمایت از تئاتر ویژه نوجوان در هفت بخش برگزار می شود.

وی عنوان کرد: بخش های جشنواره شامل مسابقه کودک، مسابقه نوجوان، مسابقه نمایشنامه نویسی و نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی، مسابقه تئاتر خیابانی، بخش بین الملل، تولیدات ویژه، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی است.