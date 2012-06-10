آتش سوزی در پاساژ علاالدین/ برخورد زنجیره ای چهار دستگاه خودرو سبک و سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در یک فروشگاه موبایل در علاالدین خسارت مالی به بار آورد.

رخداد این آتش سوزی در ساعت 1:48 دقیقه بامداد به سامانه اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه های 1، 18 و 46 را همزمان به محل آتش سوزی واقع در خیابان جمهوری تقاطع خیابان حافظ اعزام کرد.

سید هادی میرافضلی معاون عملیات منطقه یک که در محل حضور داشت گفت: این آتش سوزی یک فروشگاه را در این پاساژ در بر گرفته بود که با حضور سریع و به موقع آتش نشانان در کمتر از یک دقیقه و در همان لحظات اولیه خاموش شد و از سرایت آتش سوزی و گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.

وی در خصوص نحوه عملیات آتش نشانان گفت: آتش نشانان پس از کانون یابی آتش سوزی و بریدن قفلهای مغازه، با استفاده از کلیه تجهیزات انفرادی، دستگاه تنفسی و یک رشته لوله آبرسان آتش سوزی را کاملا خاموش کرده و پس از تخلیه دود به مأموریت خود خاتمه دادند.



سقوط کارگر در چاهک آسانسور ساختمان نیمه ساز



کارگر جوانی که در ساختمان 7 طبقه در حال ساخت مشغول کار بود به علت نبود حفاظ مناسب در کنار اتاقک آسانسور از طبقه هم کف به طبقه منفی دو سقوط کرد.

این کارگر پس از افتادن در ته چاهک آسانسور به سختی دچار مصدومیت و شکستگی اعضای بدن شد.

در پی وقوع این حادثه همکاران وی صبح امروز با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند که بی درنگ ستاد فرماندهی آتش نشانی، زنگ ایستگاه 6 را ساعت 11:51 دقیقه به صدا درآورد و آتش نشانان بسوی محل اعلام شده در خیابان نیاوران، خیابان همایون فر حرکت کردند.

محمود افتخاری، رئیس ایستگاه 6 آتش نشانی دراین باره گفت: این کارگر که وحید – س نام دارد به هنگام گذر در طبقه همکف ناگهان به داخل چاهک آسانسور افتاد و تا طبقه منفی دو سقوط کرد.

وی افزود: آتش‌نشانان با حضور در انتهای چاهک، کمک‌های اولیه امدادی را برروی این کارگر 23 ساله انجام دادند و سپس با همکاری عوامل اورژانس حاضر در محل وضعیت مصدوم را ثابت کردند و به بیرون از چاهک انتقال دادند.

افتخاری ادامه داد: مصدوم بلافاصله توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

خودروی شعله ور در لشگرک

آتش سوزی یکدستگاه خودرو سواری در جاده لشگرک که بر اثر اتصالی سیم کشی برق آن بوجود آمده بود با تلاش آتش نشانان به سرعت مهار و کاملا خاموش شد.

برخورد شدید خودرو میکسر با یک دستگاه اتوبوس شهری

برخورد دو خودرو سنگین در بزرگراه تهران کرج باعث مصدومیت راننده خودرو میکسر و نشت گازوئیل از خودرو شد.

در پی تماس شاهدان برخورد این دو خودرو با یکدیگر در مسیر شرق به غرب بزرگراه تهران کرج، ابتدای ورودی پارک چیتگر، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ظهر روز گذشته بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 20 را به محل حادثه اعزام کرد.

محمود کبودبند فرمانده آتش نشانان با اشاره به شدت این برخورد و آسیب دیدگی راننده یکی از خودروها اظهار داشت: برخورد شدید دو خودرو سنگین باعث نشت گازوئیل از یکی از خودروها و مصدومیت راننده آن از ناحیه دست راست شده بود که آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قرار دادن علائم هشدار دهنده و قطع سیستم برق خودروها راننده مصدوم را تحویل عوامل اورژانس داده و با استفاده از تجهیزات نجات از نشت گازوئیل جلوگیری کردند.

آتش نشانان پس از جابجائی خودروها و تحویل محل به عوامل اورژانس به مأموریت خود پایان دادند.

برخورد زنجیره ای چهار دستگاه خودرو سبک و سنگین

برخورد یک دستگاه کامیون با سه دستگاه خودروی سواری در بزرگراه لشگری راننده 61 ساله را راهی بیمارستان کرد.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 19:02 دقیقه روز گذشته با اطلاع از حادثه برخورد این خودروها و احتمال آسیب دیدگی سرنشینان آن بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 34 را به مسیر شرق به غرب بزرگراه لشکری نرسیده به شیشه مینا اعزام کرد.

محمد طالش خان فرمانده آتش نشانان اعزامی درباره این حادثه گفت: برخورد یک دستگاه کامیون و سه دستگاه خودرو وانت و سواری در بزرگراه لشگری باعث مصدومیت راننده 61 ساله یکی از خودروهای سواری شده بود که آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با قرار دادن علائم هشدار دهنده جهت جلوگیری از حوادث احتمالی دیگر راننده مصدوم را جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

چرخ های کامیونت در دام گودال

کامیونی که در حال عبور از کوچه بود چرخ های آن در گودال پر شده فرو رفت و متوقف شد.

ظهر امروز ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با دریافت خبر این حادثه و احتمال واژگونی کامیون، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 28 وگروه امداد و نجات 5 این سازمان را در ساعت 12:03 دقیقه امروز به محله فلاح، خیابان ابوذر، خیابان شهید فتحی اعزام کرد.

بر اساس این گزارش، ظاهرا در داخل کوچه برای لوله گذاری عملیات حفاری انجام و سپس محل کانال از خاک پرشده بود که به هنگام عبور کامیونت حامل ماسه ناگهان چرخ های آن به داخل گودال پرشده فرو رفت.

آتش نشانان با حضور در محل حادثه با استفاده از تجهیزات لازم وهم چنین تخلیه بار، چرخ های کامیون را از گودال خارج کردند.



ریزش دیواره محل گودبرداری 3 کشته و مجروح در پی داشت

ریزش ناگهانی خاک دیواره محل گودبرداری بر روی کارگران موجب مرگ یک نفر و مجروح شدن دو نفر شد.

این حادثه هنگامی رخ داد که چندین کارگر در گودال خاکبرداری شده مشغول کار بودند که ناگهان بخشی از دیواره خاکی محل گودبرداری جدا شد و بر روی کارگران فرو ریخت.

وقوع این حادثه ساعت 16:21دقیقه روز گذشته به سامانه 125 اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 89 و گروه نجات 4 آتش نشانی راهی محل حادثه در خیابان شریعتی، خیابان یخچال شدند.

حمیدرضا فرهاد توسکی افسر آماده منطقه 3 عملیات آتش نشانی تهران در این باره گفت: عده ای از کارگران در گودالی به مساحت 500 متر مربع که برای احداث ساختمان جدید به عمق 5 متر هم گود برداری شده بود سرگرم کار بودند که ناگهان بخشی ازدیواره خاکی آن ریزش کرد.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ تلاش های خود را برای بیرون آوردن کارگران گرفتار شده از زیر خاک آغاز کردند و با استفاده از تجهیزات ایمنی عملیات ایمن سازی و تثبیت موقعیت را انجام دادند و از ریزش مجدد خاک جلوگیری کردند.

فرهاد توسکی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی با برداشتن خاک و سنگ به سرعت هر سه کارگر افغانی را از زیر آوار خارج کردند که یک نفر از آنها بنام عبدالله - گ گل تبعه افغان 17 ساله جان خود را از دست داد و دو کارگردیگر به نام های گل اصغر- ب 21 ساله و بهزاد-د 30 ساله از این حادثه جان به در بردند.

افسرآماده منطقه 3 آتش نشانی نداشتن شمع بندی مناسب در کنار دیواره خاکی گودال را علت بروز این حادثه دانست و افزود: هر دو مصدوم بلافاصله توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.